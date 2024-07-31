蕭美琴親自登門訪吳怡農　深談緊急災害應變、民防國防安全議題

▲副總統蕭美琴前往拜訪壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／壯闊台灣提供）



記者陶本和／台北報導

在凱米颱風過後，副總統蕭美琴特別安排登門拜訪壯闊台灣聯盟，並與理事長吳怡農就災害緊急應變、國際標準、國內緊急醫療到院前救護、民防整備現況、萬安演習的觀察等，雙方進行廣泛交流，觸角涵蓋全社會防衛韌性的不同面向。

對於壯闊台灣所提供的創傷止血訓練，蕭美琴特別詢問，國內目前的法規預算是否給予足夠的支持。吳怡農表示，國內仍有許多可以改善的地方，例如衛福部對於到院前照護的急救施作相對保守，對於第一線緊急應變人員能否合法施作深層填塞止血，把決定權交給縣市政府，造成縣市之間作法不同，影響民眾接受急救照護的權益。

對於近期內政部和國防部即將在 EMT 訓練方向上的調整，兩人也交換意見，他們共同認為，創傷處置的內容比例不能被忽略。

▼副總統蕭美琴前往拜訪壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／壯闊台灣提供）



針對壯闊台灣今年研發收容避難管理的訓練模組，蕭美琴提到，有一些土石流警戒社區，每逢雨季颱風季節就會預防性撤離，可以對照國際標準，與這些社區既有的操作經驗對話。她也提到，反倒是一般社區缺乏危機意識和相關經驗，但「每個社區都有一群核心成員，熟悉社區環境、願意為社區付出，找到這一群人，給予支持和訓練」，兩人均認同在地準備對於全社會韌性的重要。

吳怡農談到過去和蕭美琴的互動，曾經拜訪蕭美琴當時在花蓮的服務區域，跟著她工作一整天。看到她跟地方鄉親真誠的互動，有些長輩把她當成女兒，可以理解蕭副總統對地方的關心與投入。吳怡農說，蕭美琴的身體力行，是至今仍印象深刻的政治和國防外交啟蒙。

▼副總統蕭美琴前往拜訪壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／壯闊台灣提供）

