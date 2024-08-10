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酒駕被攔查拒絕上銬「三字經辱警還揮拳」　荒唐醉騎士慘了

▲桃園市羅姓男子去年8月間在工地飲用啤酒後騎車經過龜山區某處遇員警臨檢，酒測值超標員警欲上銬時，竟辱罵三字經還揮拳攻擊。（示意圖／達志影像）

▲桃園市羅姓男子去年8月間在工地飲用啤酒後騎車經過龜山區某處遇員警臨檢，酒測值超標員警欲上銬時，竟辱罵三字經還揮拳攻擊。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子去年8月某日在龜山區某工地喝了啤酒，同日下午騎車欲返回住處時被警方攔查，員警見其滿身酒味進行酒測，酒測值為每公升0.38毫克已超標，員警欲扣車並依法為羅上銬，羅對員警辱罵三字經，員警噴灑辣椒水打算壓制，羅竟揮拳攻擊導致員警受傷，經員警強行壓制後送辦。桃園地院審理時，羅辯稱是員警對其噴灑辣椒水才攻擊員警，法官審結依公共危險罪判處有期徒刑2月，又犯傷害罪處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，併科罰金1萬元，還可上訴。

檢警調查，29歲的羅姓男子於去年8月11日上午8時許起至同日下午2時許止，在龜山區某工地飲用啤酒，同日下午5時許，自工地騎機車欲返回住處，行經龜山區某路段時被龜山警方攔檢盤查，因身上有酒味，員警進行酒測，酒測值為每公升0.38毫克已超標，員警欲以公共危險罪嫌現行犯逮捕上銬，未料，羅男卻向員警辱罵「他媽的」等三字經，還徒手攻擊欲上銬員警，導致其雙肘、左膝挫傷等傷害，員警遂噴灑辣椒水並強行壓制帶回派出所偵訊；桃檢複訊後依妨害公務、公共危險與傷害等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告羅男坦承犯行，但辯稱是員警以辣椒水向其噴灑，激動之下才會攻擊員警等語，員警則提供妨害公務案譯文表、醫院診斷證明、密錄器光碟翻拍照片等佐證，足認其犯行明確。

法官審酌，被告服用酒類後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.38毫克狀態下，仍執意騎乘機車上路，漠視往來公眾之人身、財產安全，經警攔查依法執行職務欲以現行犯身分逮捕時，竟對警員以不雅言詞辱罵，再徒手揮拳施暴，所為不僅藐視國家公權力之運作，更損及警員執行職務之尊嚴，且犯後未與警員達成和解，亦未賠償警員損害，法官審結依公共危險罪判處有期徒刑2月，又犯傷害罪處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金，併科罰金1萬元，本案仍可上訴。

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