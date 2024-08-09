邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

▲桃園市羅姓男子於前年11月邀約未滿16歲少女出遊，卻趁機上摩鐵，少女聲稱有拒絕但仍遭羅硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子於2022年間透過友人介紹，認識其未滿16歲的妹妹，同年11月間，羅男邀約少女出遊，當日2人騎車共遊，羅男卻把機車騎進桃園市龜山區某摩鐵，進入摩鐵後羅男將少女衣物脫去，少女驚恐之餘遭性侵得逞；桃園地院審理時，被告羅男雖坦承犯行但辯稱未違反少女意願，少女則反駁其說詞，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，年約20歲上下的羅姓男子於2022年間，經由女性友人介紹認識其未滿16歲妹妹，2人透過通訊軟體成為男女朋友，同年11月間，羅男邀約少女出遊或其同意，同月11日下午2時許，羅男騎機車前往少女就讀學校搭載少女出遊，閒逛後羅男卻騎車進入龜山區某家摩鐵。羅男明知少女未滿16歲，卻趁少女驚恐之餘硬上得逞，少女事後向家人透露，經由家人報警提告，桃園地檢署檢察官調查後依妨害性自主罪將羅男起訴。

桃園地院審理時，被告羅男坦承犯行不諱，但辯稱與少女係合意性交，並未違反其意願，也沒有強迫她等語；少女於警詢、檢方偵訊與法官審理時則證稱確實有與被告發生性行為，但被告未曾告訴她會去摩鐵，當天約好出遊卻沒說要去哪裡，之後就載其到汽車旅館，自己被嚇到，進入房間後羅突然抱她，自己有用手推開說不要，自己持續拒絕他但仍被其脫掉衣物，隨後被其硬上。

法官審酌，被告為求自身性慾之滿足，明知少女為未滿16歲之女子，性自主決定權尚未臻成熟情形下，仍對其為之性交行為，對其身心造成傷害，考量被告犯後坦承犯行，惟仍未與告訴人和解與賠償損害，法官審結結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑6月，本案仍可上訴。