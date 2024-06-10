桃園醉男咆哮女保全員　嗆警「白痴、幹X娘」遭壓制法辦

▲醉男對社區女保全員咆哮，警方獲報前往制止。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市44歲張姓男子趁著酒醉對社區女保全員咆哮，警方獲報前往制止，張男雖被帶開，但仍趁著酒意對被害人揚言「警察也幫不了她」，警方勸阻其挑釁行為時，張男竟以「白痴」、「幹X娘」辱罵員警，員警立即依法將其逮捕，依妨害公務恐嚇及公然侮辱罪嫌移請偵辦。

▲▼醉男不聽制止，還口出三字經罵警，當場被壓制並移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所昨日上午10時48分許，接獲轄區桃園區中埔二街某社區警衛室報案，指稱有住戶酒醉滋擾辱罵及恐嚇保全人員，所長馮清豪立即率員前往瞭解。

員警到場發現酒醉的張姓男子對被害人(女保全員)咆哮，立即將其勸離並請其返家休息，男子離開大廳後員警向被害人詢問狀況，期間張男又回到大廳持續叫囂，員警安撫其情緒請其返家，將被害人帶至社區外將雙方區隔避免衝突狀況提升。張男又跟過來向被害人挑釁，聲稱警察也幫不了她，員警三次警告勸他回家休息，並阻其恐嚇被害女保全員及挑釁行為，但張男竟以「白痴」、「幹x娘」等三字經辱罵員警，員警立即依法將其逮捕，依妨害公務恐嚇及公然侮辱罪嫌移請偵辦。