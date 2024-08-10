蛇行被攔！車上藏「超大號」笑氣鋼瓶　嗆警：罰錢啊...車牌也假的

▲桃園警分局發現轎車蛇行，攔查後發現車內放有笑氣鋼瓶，鄒姓駕駛下車受檢竟嗆「罰錢啊」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（9）日深夜在桃園區春日路發現一輛轎車沿途蛇行，上前攔查後赫然發現在乘客座放有瓦斯笑氣鋼瓶，員警請鄒姓駕駛下車受檢，鄒男竟怒嗆「罰錢啊！」員警還查出其懸掛車牌是假車牌，鄒男坦承因遭違規記點被吊扣，才上網購買假車牌以規避警方取締，警方將其帶回派出所，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局青溪派出所員警查出鄒男轎車內藏有笑氣鋼瓶與氣球等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚11時30分許，青溪派出所巡佐邱正宗、警員高竟程執行巡邏勤務，在桃園區春日路發現黑色轎車沿途蛇行危險駕駛，立即上前攔停盤查，34歲鄒姓駕駛一臉不耐煩怒嗆「大不了罰錢啊」，員警眼尖查出其轎車懸掛假車牌，將人車一併帶回派出所查詢。

▲桃園警分局青溪派出所員警查扣鄒男轎車內笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警訊時，鄒男辯稱日前因交通違規記點，轎車車牌被吊扣，只好上網購買假車牌懸掛，以規避員警取締，警方訊後依偽造文書罪嫌移送桃檢偵辦，吸食笑氣部分則移請主管單位裁罰。