　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蛇行被攔！車上藏「超大號」笑氣鋼瓶　嗆警：罰錢啊...車牌也假的

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區春日路發現轎車蛇行，攔查後發現車內放有笑氣鋼瓶，員警要求鄒姓駕駛下車受檢，竟囂張嗆「罰錢啊！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局發現轎車蛇行，攔查後發現車內放有笑氣鋼瓶，鄒姓駕駛下車受檢竟嗆「罰錢啊」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（9）日深夜在桃園區春日路發現一輛轎車沿途蛇行，上前攔查後赫然發現在乘客座放有瓦斯笑氣鋼瓶，員警請鄒姓駕駛下車受檢，鄒男竟怒嗆「罰錢啊！」員警還查出其懸掛車牌是假車牌，鄒男坦承因遭違規記點被吊扣，才上網購買假車牌以規避警方取締，警方將其帶回派出所，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局青溪派出所員警查出鄒男轎車內藏有笑氣鋼瓶與氣球等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局青溪派出所員警查出鄒男轎車內藏有笑氣鋼瓶與氣球等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚11時30分許，青溪派出所巡佐邱正宗、警員高竟程執行巡邏勤務，在桃園區春日路發現黑色轎車沿途蛇行危險駕駛，立即上前攔停盤查，34歲鄒姓駕駛一臉不耐煩怒嗆「大不了罰錢啊」，員警眼尖查出其轎車懸掛假車牌，將人車一併帶回派出所查詢。

▲桃園警分局青溪派出所員警查扣鄒男轎車內笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局青溪派出所員警查扣鄒男轎車內笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警訊時，鄒男辯稱日前因交通違規記點，轎車車牌被吊扣，只好上網購買假車牌懸掛，以規避員警取締，警方訊後依偽造文書罪嫌移送桃檢偵辦，吸食笑氣部分則移請主管單位裁罰。

 【 更多新聞】

桃園優秀交警遭「違規左轉車」撞斃　肇事駕駛搶快釀禍10萬交保

邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

►機捷A12遊客中心啟用　張善政：提升桃園國際觀光市場能見度

 

 

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
奧運6金成中國史上第一人　馬龍奧運生涯「最後一舞」華麗謝幕
美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發
3旅館房價大漲！　遭開罰公布店名
空難61死！巴西10乘客「搞錯航班」沒搭到　曾跟地勤大吵
一家三口「沖繩5天噴8萬」他嘆：沒有便宜到哪！網曝1物價格難
放火燒了《哈利波特》！　他開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

淋浴驚見手機伸進來！高雄男童軍團長涉偷拍少年　被活逮下場慘了

國1仁德段小客車自撞護欄！　車頭爛毀畫面曝光

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰了

鬼月半夜淒厲叫聲超嚇人　37歲醉女坐路中央狂吼「有膽撞我啊」

獨／鬼月詭車禍！高雄男「不明原因」　4hrs連續撞4車

新北男澳仔漁港撿貝類失聯！家屬等不到人急報警　搜救2天仍未尋獲

賓士男酒駕撞3車「路人險撞飛」竟躲夜店裝沒事　酒測值破表

凱米掏空路基！南投十甲產業道路　拖板車載怪手「雙雙陷坑」

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

王齊麟「高調的是我」護愛陳詩媛　喊話：不要欺負她啦...曝求婚進度

當作最後一屆 #奧運 在舉！#郭婞淳：謝謝自己沒放棄

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

淋浴驚見手機伸進來！高雄男童軍團長涉偷拍少年　被活逮下場慘了

國1仁德段小客車自撞護欄！　車頭爛毀畫面曝光

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰了

鬼月半夜淒厲叫聲超嚇人　37歲醉女坐路中央狂吼「有膽撞我啊」

獨／鬼月詭車禍！高雄男「不明原因」　4hrs連續撞4車

新北男澳仔漁港撿貝類失聯！家屬等不到人急報警　搜救2天仍未尋獲

賓士男酒駕撞3車「路人險撞飛」竟躲夜店裝沒事　酒測值破表

凱米掏空路基！南投十甲產業道路　拖板車載怪手「雙雙陷坑」

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

台積電股東破150萬創紀錄　一表看股價、人數近3年變化

罹罕病「高雪氏症」在台大治療20年！24歲男考上醫檢師回醫院工作

LIFE經典／菲董呼籲「藝術競賽」重回2028年夏季奧運會

紀卜心道歉6天後「首度露面了」！0偽裝跑咖全被拍 近況照曝光

彭啟明稱「核能就像大象一腿」　洪孟楷：看過三腿的大象？

孫振出戰奧運霹靂舞就在今晚！　孫可芳應援「親曝和教練的超酷緣分」

郭智輝盼工業電價9月調漲　李彥秀批：政策未成形前別亂放話

林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

應召女曝嫖客奇葩要求：氣到吵起來

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

跟爸吵架被拉著跳河！她掙脫逃上岸　爸卻沉水中失聯

直擊八仙樂園鬼月廢墟　資深員工曝陰森實況

貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生跡

即／北市某國小怪手墜4樓！駕駛身亡

20偷渡客擠糞坑密艙喊救命　1關鍵露餡

南投男童溺斃　家屬悲傷處理後事

地板突破裂！2怪手4F墜1F　駕駛受困無呼吸心跳

三重祖孫滅門！命案清理師「揭最大阻礙」　凶宅情況曝光

卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

更多熱門

相關新聞

BMW違規！駕駛4項違規挨罰4.62萬

BMW違規！駕駛4項違規挨罰4.62萬

新北市汐止區忠孝東路430號前，有1台BMW自小客車，因為違規併排停車吸引警方注意，警方上前盤查，發現車上女駕駛無駕照也並非車主，事後才發現原來BMW自小客車原本車牌已經遭註銷，所以懸掛其他自小客車車牌違規上路。

網購假車牌竟是失竊車號　遭警攔查露餡

網購假車牌竟是失竊車號　遭警攔查露餡

獨／假車牌滿街跑！監理機關要警「送來處理」

獨／假車牌滿街跑！監理機關要警「送來處理」

獨／客製化假車牌猖獗　無辨識標準查緝困難

獨／客製化假車牌猖獗　無辨識標準查緝困難

桃園男掛假車牌違停被拖吊　吞罰單還要吃官司

桃園男掛假車牌違停被拖吊　吞罰單還要吃官司

關鍵字：

轎車蛇行笑氣鋼瓶假車牌桃園警分局

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

桃園以北大型AI資料中心　台電下令不核供

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面