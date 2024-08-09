桃園優秀交警遭「違規左轉車」撞斃　肇事駕駛搶快釀禍10萬交保

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊楊梅分隊吳姓員警昨（8）清晨騎機車上班途中，行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口處，遭違規左轉轎車直接迎面撞上，吳員當場被撞飛昏迷，經送醫急救仍宣告不治。肇事的陳姓駕駛留在現場並坦承犯行，警方依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢檢察官諭知10萬元交保候傳。

▲桃園市警察交通大隊吳姓員警昨天上班時，遭違規左轉轎車撞擊，傷重送醫不治，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

39歲的吳姓員警昨天清晨6時35分左右，騎機車從桃園區住處前往楊梅交通分隊上班，行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口直行時，卻遭違規左轉轎車猛烈撞擊，吳員當場被撞飛倒地不省人事，警消到場處理時，吳員已無呼吸心跳，經緊急送往聯新國際醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲桃園市警察交通大隊吳姓員警昨天清晨騎車上班途中行經高鐵南路三段、聖德路口處遭違規左轉轎車撞擊，中壢交通分隊員警在現場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通分隊在現場處理時，初步調查，雙方駕駛均無酒精反應，研判應是61歲陳姓男子未依路口號誌違規左轉是肇事主因，陳男亦坦承犯行留在現場等候警方處理，其轎車擋風玻璃碎裂，引擎蓋與保險桿等處嚴重變形，可見當時撞擊力道之大，警方將陳姓男子帶回分隊偵訊，訊後依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢檢察官初步訊問後諭知10萬元交保候傳。

▲桃園市警察交通大隊吳姓員警昨天清晨騎車上班途中遭違規左轉轎車撞擊送醫不治，市長張善政昨天下午到聯新醫院向吳員家屬致意。（資料照／記者沈繼昌攝）