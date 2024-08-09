比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

▲中國隊與比利時8日競賽時，中國的范雲霞（中）突然將球砸向對手，氣得比利時主將范德梅倫（左）為隊友挺身而出。非衝突畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運8日舉辦女子曲棍球4強賽，中國隊在PK大戰以3比2打敗比利時，闖入金牌賽。然而，比賽期間卻出現了離譜一幕，中國隊球員在比分陷入膠著時，突然用球瞄準對手並進行攻擊，失控的舉動瞬間引爆雙方衝突，也讓觀眾也報以噓聲，場面一度陷入混亂。

據《鏡報》報導，中國隊8日在女子曲棍球4強賽對戰比利時一路領先，沒想到在卻在比賽最後被比利時追成1比1平手，於是裁判丘琪（Amber Church）吹響終場哨，示意比賽進入PK賽。

豈料，中國隊的范雲霞卻突然情緒失控，將球瞄準對手馬麗安（Delphine- Daphne Marien）後，直接猛力打向對方身上， 導致馬麗安痛苦倒地。數名比利時球員見狀，立刻上前跟范雲霞理論，中國隊其他球員也趕緊上前，場面一度十分火爆。

▲范雲霞和范德梅倫各領了一張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

中國隊的行為引起場邊觀眾響起不少噓聲，而比利時主將范德梅倫（Judith Vandermeiren）也為隊友挺身而出，推了范雲霞一把，讓比賽現場瀕臨失控，於是裁判丘琪在秩序恢復後，給了范雲霞和范德梅倫每人各一張黃牌，范德梅倫還被暫時停賽10分鐘。

對此，范德梅倫表示十分不滿，她還向裁判抗議自己是在保護隊友，卻於事無補。在隨後的PK大戰中，中國門將葉嬌擋住了馬麗安的射門，比賽最終以3比2險勝，中國隊打敗比利時，進入金牌賽。

事後，中國隊的澳籍教練安南（Alyson Annan）表示，「我們完成了該做的事，你必須贏得這些比賽，比賽不一定要贏得漂亮，但你必須全力以赴，她們做到了。我們進入了決賽。」