藍白立委收到恐嚇信！　國民黨團強烈譴責：已報案處理

▲立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強8日表示，他收到一封自稱是「正義勇士隊」的恐嚇信，點名他、傅崐萁、黃國昌、徐巧芯等多位藍白立委，揚言要對他們與家人不利，恐嚇意味極濃。國民黨團表示，今日已經正式報案，要求警政署必須對此不法行為嚴加查緝，早日破案，以遏止暴力風氣在社會漫延。

國民黨團表示，羅智強接到匿名恐嚇信，揚言要對在野男性立委在街頭上學狗爬、女姓立委予以毀容等威脅字眼，文末更指名恐嚇其他多位國民黨黨鞭、立委及在野委員，行為囂張至極，國民黨團強烈譴責恐嚇之不法行徑，台灣有言論自由，但卻不可無限上綱到惡意的恐嚇、威脅；今日已經正式報案，要求警政署必須對此不法行為嚴加查緝，早日破案，以遏止暴力風氣在社會漫延。

國民黨團指出，總統賴清德就任以來，打詐無力、跳電頻傳、抗拒國會改革、挑動社會對立，致使社會不安、民心躁動，是否因為如此而讓更多偏激的言論持續產生，造成今天有高達10多位在野立委遭受恐嚇，給人民安居樂業的環境，這是執政者責無旁貸的責任。

國民黨團強調，誓死捍衛言論自由、新聞自由，但對於已經違反法令的威脅恐嚇，也絕不姑息。已經將此恐嚇信件轉交執法單位，要求勿枉勿縱、早日破案，保障社會大眾的生命財產安全。

▲▼羅智強貼出點名威脅多位藍白立委的恐嚇信內容。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



