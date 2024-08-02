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社會 社會焦點 保障人權

于美人控「假民調」操作棄保　鍾小平挨告《選罷法》調查結果曝

▲▼于美人北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲于美人不滿參選立委卻遭對手以民調操作棄保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

今年台北市中正萬華區立委候選人于美人，不滿對手鍾小平公布不實民調，操作「棄于保鍾」，影響選民投票意向違反《選罷法》，憤而提告，台北地檢署查出，鍾小平提出的2分民調，1份是自行委託調查，另1份雖與實際數據有落差，但排序相符，可能是民進黨友人私下透露，無證據顯示鍾小平捏造假民調，2日將他處分不起訴。

以無黨籍參選立委的于美人，在2024大選中的主要競爭對手除了國民黨籍鍾小平，還有民進黨籍的吳沛憶，于美人在大選前夕就不滿中正萬華選區多處可見棄保看板、標語，到北檢按鈴提告，同時指控鍾小平在2023年12月13日接受媒體採訪時，手持2份民調結果看板，宣稱鍾的民調領先，于的民調落後。

鍾小平坦承有公布民調結果，但否認造假，辯稱他本來就有委託「趨勢民調」進行民意調查，而他公布的另一份民調，是民進黨內部友人提供的「山水民調」數據，內容都不是虛構的。

▲台北中正萬華區區立委候選人于美人控告對手鍾小平意圖使人不當選。。（圖／記者劉昌松攝）

▲2024立委選舉前，台北中正萬華區多處出現「棄于保鍾」看板。（資料照／記者劉昌松翻攝）

檢察官調查，鍾小平公布的趨勢民調數據並非虛假捏造，至於山水民調的真實民調數據，雖然與鍾小平當時手實看板內容不符，但數字差異不大，鍾、吳、于3人民調高低順序完全相同，可見鍾小平可能真的是從友人處得知山水民調結果。

檢察官認為，縱然鍾小平有以民調數字呼籲選民棄保，但既然民調數字不是捏造的，且是否採取棄保的投票策略是由選民個人考量，無證據顯示鍾小平的行為已達《選罷法》妨害選舉的程度，因此將他處分不起訴。

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