于美人控「假民調」操作棄保　鍾小平挨告《選罷法》調查結果曝

▲于美人不滿參選立委卻遭對手以民調操作棄保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

今年台北市中正萬華區立委候選人于美人，不滿對手鍾小平公布不實民調，操作「棄于保鍾」，影響選民投票意向違反《選罷法》，憤而提告，台北地檢署查出，鍾小平提出的2分民調，1份是自行委託調查，另1份雖與實際數據有落差，但排序相符，可能是民進黨友人私下透露，無證據顯示鍾小平捏造假民調，2日將他處分不起訴。

以無黨籍參選立委的于美人，在2024大選中的主要競爭對手除了國民黨籍鍾小平，還有民進黨籍的吳沛憶，于美人在大選前夕就不滿中正萬華選區多處可見棄保看板、標語，到北檢按鈴提告，同時指控鍾小平在2023年12月13日接受媒體採訪時，手持2份民調結果看板，宣稱鍾的民調領先，于的民調落後。

鍾小平坦承有公布民調結果，但否認造假，辯稱他本來就有委託「趨勢民調」進行民意調查，而他公布的另一份民調，是民進黨內部友人提供的「山水民調」數據，內容都不是虛構的。

▲2024立委選舉前，台北中正萬華區多處出現「棄于保鍾」看板。（資料照／記者劉昌松翻攝）

檢察官調查，鍾小平公布的趨勢民調數據並非虛假捏造，至於山水民調的真實民調數據，雖然與鍾小平當時手實看板內容不符，但數字差異不大，鍾、吳、于3人民調高低順序完全相同，可見鍾小平可能真的是從友人處得知山水民調結果。

檢察官認為，縱然鍾小平有以民調數字呼籲選民棄保，但既然民調數字不是捏造的，且是否採取棄保的投票策略是由選民個人考量，無證據顯示鍾小平的行為已達《選罷法》妨害選舉的程度，因此將他處分不起訴。