轟國會改革言詞辯論「綠能你不能」　國民黨團：憲法法庭變憲法科

▲「國會改革案」憲法法庭開庭。（圖／翻攝司法院網頁）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭針對總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團所提出國會改革修法之大法官釋憲案今（6日）進行言辭辯論，國民黨團指出，今天綠營出席代表或訴訟代理人的發言，再次印證了一句話，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對的腐化」，通篇答辯只證明一件事，民進黨執政下的總統、行政院可以不被立法院監督，國會自主在民進黨人的口中就是「綠能，你不能」；憲法法庭也完全變成民進黨政府負責的「憲法科」。

國民黨團提到，過去民進黨嚴重違反議事規則下所通過的法律難道還少嗎？例如會計法第99-1條修法就是標準「量身打造」；而本屆在野陣營所三讀通過的國會改革法案，只因侵害了民進黨的執政利益，就必須被送到憲法法庭，被府、院、黨、監察院、法務部五路齊發進行追殺圍剿，國民黨團要說，毀憲亂政不是別人，就是民進黨團、民進黨政府。

國民黨團認為，此次釋憲案在完成言詞辯論後，大法官需要做出讓社會、人民都能心服口服的釋憲判決，國民黨團對15位大法官最後呼籲及期待，司法是否能重拾人民信任，這次國會聽證、調查修法釋憲案的結果，必將面臨全民最嚴格的檢視。

國民黨團呼籲，「憲法法庭」是捍衛司法正義的最後防線，不是要向民進黨政府負責「憲法科」，而是要向全民及歷史負責「司法院」，要當綠色權貴的守門人？還是捍衛司法公平正義的守護者？捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。