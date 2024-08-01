政院稱NCC人事案通過才實施新法　國民黨團轟：毀憲亂政

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院第一會期休會時通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除NCC委員延任條文，總統府於7月31日公布，但行政院1日依同法第16條授權指定新法施行日期，表示將於立院通過NCC新任委員人事審查案，才會指定新法施行日期。對此，國民黨團書記長洪孟楷轟，政院現在用人事審查案來威脅、來當籌碼，這才是真正的毀憲亂政，再次讓國人看到民進黨不尊重民意、不尊重法治。

對於行政院的說法，洪孟楷直言，這才是真正毀憲亂政，行政院完全逾越了行政院的權限、侵犯了立法權，人事權的部分，行政院長卓榮泰7月9日總質詢時才稱會為NCC委員背書，現在都已經過了會期，而行政院現在用人事審查案來威脅、來當籌碼，完全是對民意的不尊重，也是對法治的不尊重。

洪孟楷強調，人事的審查，國民黨團絕對會用專業謹慎的角度，不會因為時間緊迫就快速通過，不會刻意放水，更不會配合行政院，就幫他們收拾爛攤子，行政院現在的做法，只是再次讓國人看到民進黨的傲慢、不尊重法令。

至於是否臨時會上，就會討論NCC人事審查案？洪孟楷指出，臨時會還是要由民進黨主動提出，同時他們也要說明還有什麼緊急需要通過的法案，再由立法院長韓國瑜召集朝野協商，而在這之前，國民黨團也會召開黨團大會，凝聚最終共識，演練各種沙盤推演。

洪孟楷強調，要開臨時會的話，議題也不是民進黨說了算，很多民生法案也是可以在臨時會上討論的，包含學生輔導法、消防法，80歲以上取消巴氏量表等，都是可以討論的主題。

