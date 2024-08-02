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鬆口參選高雄市長！許智傑高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都

記者賴文萱／高雄報導

民進黨籍的高雄市長陳其邁任期將滿，誰將代表參選接棒各界關注，繼立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩表態有意爭取提名後，同樣是高雄立委的許智傑今（2）日也鬆口，希望延續市政的進步「將參加市長初選」。因應AI的世界潮流，他也出AI首都的構想，也將陸續跨區掛40、50個看板，為高雄轉型努力。

▲▼許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑今天表態強調，他勤跑基層、地方勸進聲不斷，身為前市長陳菊子弟兵、市長陳其邁同學，希望延續市政的進步，參加市長初選。因應AI的世界潮流，呼應賴清德總統的AI內閣，提出AI首都的構想。

▲▼許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼許智傑鬆口參選高雄市長，喊話打造AI首都。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼許智傑鬆口參選高雄市長！高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑目前已在高雄陸續掛出全新與陳其邁同框的「AI首都」標語的看板，預計會掛到40、50個。他強調，現在是高雄再轉型最重要的機會，打造科技、經濟、魅力、歡喜的TECH高雄（Technology 科技 Economy經濟 Charming魅力 Happy歡喜），希望和高雄一起努力。

目前已表態要參選下屆高雄市長的人選，包括立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人，屆時將有一番激戰。

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