2024甲辰鷄籠中元祭8／17登場　放水燈遊行交通管制一次看

▲基隆中元祭望海巷海濱「放水燈」。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

今年由張廖簡姓宗親會主普的鷄籠中元祭即將邁入第170年，是北台灣最具歷史意義且規模最大的民俗節慶活動之一。為了順利進行這場文化盛會，基隆市政府將於17日晚間進行市區交通管制，誠摯邀請全國民眾踴躍參與，共同見證這場具有百年深厚文化底蘊的基隆盛典。

基隆市府表示，17日當天，基隆市區將從下午5點半至晚上11點配合遊行活動實施交通管制。同時為配合施放水燈頭活動，8月17日晚上9點至隔日凌晨1點，北寧路（平浪橋至八斗子車站）將進行所有機動車輛的交通管制。為了方便民眾參加望海巷的施放水燈頭活動，當晚自夜間9點30分起，基隆市政府將在市政府中正路側大門設置臨時接駁站，由主普宗親會提供免費接駁公車，載送民眾前往望海巷放水燈會場。

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▲2024甲辰鷄籠中元祭「停車場管制進出公告」。（圖／基隆市政府提供，下同）

施放水燈活動結束後，接駁公車將載運民眾返回市區。此外，為了方便市民在施放水燈活動結束後順利返家，公車處將於夜間12點30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路夜間收費公車。

基隆市府表示，為了便利外縣市民眾參與，台鐵將在活動當晚加開一班次由基隆開往樹林的區間車，發車時間為8月18日凌晨0點35分。列車時刻可上台鐵官網查詢。同時大都會客運2088及首都客運1579班車將在施放水燈活動結束後30分鐘（約為夜間11點30分，視放水燈情況調整）於望海巷各加開1班車往台北，歡迎民眾多加利用。

▲▼2024甲辰鷄籠中元祭「交通管制圖」。