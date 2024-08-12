基隆王柔諭督導、鄒雨晴社工師　獲衛福部績優人員表揚

▲「113年強化社會安全網績優人員及團體」頒獎典禮，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

衛生福利部於8月10日下午2時張榮發基金會國際會議中心辦理「113年強化社會安全網績優人員及團體表揚」典禮，由行政院卓榮泰院長蒞臨頒發獎項，肯定社會安全網第一線工作同仁的辛勞與貢獻，也再次強調政府對於強化社會安全網的重視。基隆市社會處長楊玉欣表示，市府社會處王柔諭督導及鄒雨晴社工師，榮獲衛生福利部績優人員表揚。

基隆市社會處表示，社會安全網涵蓋警政、民政、教育、勞政、衛政、社政等機關團體，今年強化社會安全網績優人員及團體表揚，經衛生福利部各策略主辦單位及表揚小組進行評審，遴選出12位績優督導、48位績優人員及10個績優團體。

▲衛福部長邱泰源頒獎績優督導王柔諭社工督導（右）基隆市社會處暖七社福中心。

基隆市重視社會安全網並透過公私部門合作網住每個需要幫助的人，社會處更受到衛生福利部肯定由二名社工獲獎績優人員，分別為轄屬之暖七社會福利服務中心王柔諭社工督導榮獲策略一績優督導及家暴暨性侵害防治中心鄒雨晴社工師榮獲策略二績優人員。

王柔諭社工督導任職社會福利服務中心10餘年脆弱家庭督導的工作，以正向、積極態度和經驗傳承，與各網絡間相互溝通和充分合作，使服務流動順暢，服務接續不漏接，更時刻回想初衷，不要丟棄起初的愛心，始終堅守崗位與職責。

▲立法委員林月琴頒獎績優人員鄒雨晴社工師（右）基隆社會處家暴暨性侵害防治中心。

鄒雨晴社工師在保護性個案工作服務7年多，秉持「萬物皆有裂縫，那是光照進來地方」的信念，不僅陪伴智能障礙者面對司法歷程，也幫助多重障礙者開發並連結醫療與機構資源使其獲得妥善醫療處置與適切之安置，促成多元網絡相互協調和攜手合作，共同網住每個需要協助的脆弱及危機家庭。

基隆市社會處長楊玉欣表示，肯定二位獲獎人員恪盡執行脆弱與危機家庭之相關服務，表現卓越傑出貢獻，足堪表率與楷模，更期許網絡間的每一個人在社會安全網中盡忠職守，發揮各自角色與功能，互相合作，持續建構綿密且堅韌之社會安全網，使基隆成為亞洲最有愛的城市。

▲基隆市暖七社福中心王柔諭社工督導。

▲基隆市家暴暨性侵害防治中心鄒雨晴社工師。