何曉玫攜手彈跳獅陣、北管團　《默島進行曲》點亮鷄籠中元祭

▲《默島進行曲》仙女傀儡架劇照。（圖／攝影曾屏獻／基隆市文化局提供）

記者郭世賢／基隆報導

鷄籠中元祭邁入第170年，今年由基隆市張廖簡姓宗親會擔任主普，不僅是宗親會輪值的起始，也象徵著百年傳承的歷史煥發新光彩，意義深遠。將於17日放水燈遊行當天，將由國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監，與擁有40年經驗的葉晉彰老師及特技藝術家李軍合作，共同創作特技彈跳獅陣演出《默島進行曲》，在放水燈遊行前的開幕演出。

基隆市文觀局長江亭玫表示，一年一度眾所矚目的放水燈遊行的開場表演陣容堅強，《默島進行曲》將為基隆中元祭揭開序幕。國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監，與擁有40年經驗的葉晉彰老師及特技藝術家李軍合作，共同創作特技彈跳獅陣演出。

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▲《默島進行曲》人物阿兵哥劇照。（圖／攝影楊東霖／基隆市文化局提供）

中華民國傳統民俗文化協會也將帶來30位樂師的北管演奏，展現基隆的文化風情。這場表演結合了基隆地區的陣頭團體和當代舞蹈，融合了臺灣元素和符號，透過社會上的各色人物展現跨時代的臺灣意象與歷史文化。

江亭玫說，鷄籠中元祭水燈遊行，將在8月17日（農曆7月14日）晚間6點30分，於基隆海洋廣場前舉行，《默島進行曲》融合現代舞蹈的當代獅陣及北管音樂的華麗開場演出，必將為本次中元祭增添亮麗的色彩。有關中元祭精彩活動內容，請隨時關注「基隆市文化觀光局」官方網站。

▲《默島進行曲》仙女傀儡高架劇照。（圖／攝影楊東霖／基隆市文化局提供）