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漢來美食攜手正修科大採購在地食材　小農有穩定收入嗨了

▲漢來美食、正修科大、雅緱農產運銷合作社簽訂三方合作意向書，採購在地優質食材。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食、正修科大、雅緱農產運銷合作社簽訂三方合作意向書，採購在地優質食材。（圖／漢來美食提供）

記者許宥孺／高雄報導

漢來美食、正修科技大學、屏東新埤雅緱農產運銷合作社6日宣布合作，推動輔導使用在地小農農產品，透過產學三方合作，減少食物從產地到餐桌的碳排放量，並促進偏鄉經濟永續發展，為小農帶來穩定收入。

漢來美食副總吳若寧指出，隨著地球暖化加速，減少碳排、縮短食物里程已成為企業共同的社會責任，漢來美食從數年前便持續尋找並採購在地食材、研發相關菜色，意義在於降低食材運送產生的碳足跡，並為消費者提供具產銷履歷的優質食材，實踐聯合國永續發展SDGs的目標。

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▲漢來美食、正修科大、雅緱農產運銷合作社簽訂三方合作意向書，採購在地優質食材。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來美食、正修科大、雅緱農產運銷合作社簽訂三方合作意向書。（圖／記者許宥孺攝）

漢來美食指出，此次透過正修科大媒合，找上屏東新埤雅緱農產運銷合作社，產學三方合作，便於取得更多小農資訊，並實地走訪產地，為消費者取得優質食材。

正修科大游步平副校長表示，正修科大執行新埤USR計畫以來，致力於發展新埤鄉特色餐飲、提升地方發展、活絡經濟，此計畫除了達成偏鄉經濟成長與永續發展的目標願景，透過從產地直接進貨；促使合作夥伴漢來美食降低食材運送產生的碳足跡，採購金額逐年增加。

▲漢來美食、正修科大、雅緱農產運銷合作社簽訂三方合作意向書，採購在地優質食材。（圖／記者許宥孺攝）

▲三方合作能減少食物碳排、促進地方發展、小農獲得穩定收入。（圖／記者許宥孺攝）

雅緱農產運銷合作社理事主席朱國寶說，他代表合作的小農感謝正修科技大學及漢來美食對地方小農的照顧，新埤鄉附近有很多土地屬於水資源保護地，沒有工業汙染，且水質及土質適合栽種各種農產品，未來將持續提供南部餐飲業者優質的農產品，並與正修科大合作，拓展國際銷售管道。

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