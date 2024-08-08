快訊／左營高鐵站前民宅火警！疑4樓木門燃燒　住戶衝1樓逃生

高雄一名男子昨(7日)爬進好市多中華店的冷藏冰櫃，以手機螢幕顯示1萬元，把自己當商品標價，畫面流出後引起撻伐，害的好市多得把整櫃冷藏商品全數下架，並進行清潔消毒，而這批商品是否需要銷毀，關鍵還要調閱監視器畫面，看看男子到底在冷藏櫃都做了什麼。據悉，昨日新聞鬧大後，男子已親自前往好市多向賣場道歉。