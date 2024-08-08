快訊／左營高鐵站前民宅火警！疑4樓木門燃燒　住戶衝1樓逃生

▲高雄左營高鐵站前的民宅發生火警 。（示意圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄左營高鐵站前的一棟民宅四樓在8日傍晚5點左右傳出火警，初步了解是四樓的木門起火燃燒，而第一時間住戶無法滅火之後，就立刻往一樓逃生，目前消防隊已經在進入火場搶救滅火。
消防局表示這起火警，消防局出6車13人前往搶救，主要是5樓建築物頂樓加蓋，於4樓房間燃燒雜物，17時31分火勢控制，17時40分火勢撲滅，無人員受傷受困。
▲左營高鐵站前的民宅四樓傳出火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲高雄左營高鐵站前的民宅發生火警 。（示意圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄左營高鐵站前的一棟民宅四樓在8日傍晚5點左右傳出火警，初步了解是四樓的木門起火燃燒，而第一時間住戶無法滅火之後，就立刻往一樓逃生，目前消防隊已經在進入火場搶救滅火。
消防局表示這起火警，消防局出6車13人前往搶救，主要是5樓建築物頂樓加蓋，於4樓房間燃燒雜物，17時31分火勢控制，17時40分火勢撲滅，無人員受傷受困。
▲左營高鐵站前的民宅四樓傳出火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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