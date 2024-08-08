爬冷藏櫃惡搞「抓褲腳+摸胯下」　高雄猴親赴好市多道歉了！

▲高雄猴爬進好市多冷藏櫃。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子昨(7日)爬進好市多中華店的冷藏冰櫃，以手機螢幕顯示1萬元，把自己當商品標價，畫面流出後引起撻伐，害好市多得把整櫃冷藏商品全數下架，並進行清潔消毒，而這批商品是否需要銷毀，關鍵還要調閱監視器畫面，看看男子到底在冷藏櫃都做了什麼。據悉，昨日新聞鬧大後，男子已親自前往好市多向賣場道歉。

上個月，一名未成年屁孩到杉林區一家萊爾富嬉鬧，整個人爬進冷凍櫃內躺平，還面露安詳的表情，同行友人還喊「哥哥來看你囉」，氣得超商報警處理。

沒想到相似事件層出不窮，昨日中午12點04分，一名身穿綠色短袖上衣、黑色短褲、戴著黑色邊框眼鏡的男子，鑽進好市多中華店的冷藏櫃中，先是指著自己，再指著自己右手的手機，畫面中顯示是iPhone手機的計算機頁面，數字則打著「10000」，疑似想表示自己的標價是1萬元。

▲男子在冷藏櫃內抓褲腳、摸胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

男子還在冷藏櫃中拉起短褲褲腳、摸胯下，不斷地指著自己，再指手機畫面，最後自己用腳推冷藏櫃門，同時還拿著一盒奶茶，同行友人也幫忙開門讓他出來，錄影的女子則是從頭笑到尾，喊著「X小啦！」

好市多昨日表示，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員整理排面，期間並未發現商品有異狀，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，呼籲不理性的行為切勿模仿。

衛生局昨日下午也前往賣場稽查，而好市多已先自主將冷藏櫃內飲品下架，現場也完成清潔消毒，業者則表示會保留法律追訴權，男子的行為恐違反社會秩序維護法。

▲衛生局昨日下午前往好市多稽查，賣場已將商品下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區前鎮分局今日表示，尚未接獲好市多此事相關報案。據悉，昨日新聞鬧大後，該名男子在昨日晚間已到好市多致歉。

衛生局則表示，下架商品須先調閱賣場影片，檢視男子於冷藏櫃內行為，後續再指示該批商品如何處理，嚴重則會銷毀。好市多則說，損失金額不便提供，後續全力配合衛生局調查與指示。