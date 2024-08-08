便當驚見「壁虎乾屍」！店家鬼遮眼喊沒看到　網嚇：大隻小魚乾

▲民眾在自助餐店買到壁虎乾屍便當。（圖／翻攝自臉書／我是左營人）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名洪小姐昨(7日)在一家自助餐店購買便當，打開準備享用時，卻發現配菜竟摻夾一隻壁虎乾屍，氣得衝回店家反應，沒想到店家卻說沒看到，還指「這是螃蟹還是魚」，氣得po網要大家避雷。衛生局今(8日)前往店家稽查。

洪小姐表示，昨日她到左營區華夏路一家自助餐店購買便當，回到公司翻開便當盒，翻了一下菜色，就看到配菜摻雜一隻壁虎，她立即返回自助餐店向廚師反應，而廚師一開始沒說什麼，直到她指著壁虎，廚師才請她去櫃檯處理。

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▲便當菜色竟摻一隻壁虎乾屍。（圖／翻攝自臉書／我是左營人）

「櫃台小姐更猛了，直接說怎麼了嗎？」洪小姐進一步說，她問櫃台小姐沒看到嗎？她還是回答沒有，她用手指向壁虎乾屍，櫃台小姐竟反問她，這是螃蟹還是魚？讓她整個傻眼。不過後續店家有退費，但她也上網po文呼籲網友別踩雷。

網友看完後紛紛回應，「靠 炒壁虎」、「大隻ㄟ小魚乾」、「哇賽！這是一種中藥材欸」、「以為是小丁香，真的是要反應，沒錯！不是買多少，就退多少的處理方式！」

▲▼衛生局前往店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日派員前往自助餐店家稽查，現場抽查檢視多樣菜餚沒有發現異物，天花板及檯面也沒有壁虎或蟑螂足跡，不過針對砂糖桶、菜品未落實覆蓋及菜品堆疊等缺失，稽查人員現場要求店家立即改正，後續還會派員查察。

衛生局呼籲，食品業者遵守食品安全衛生管理法第8條規定，若業者未善盡食品及環境衛生管理，落實病媒防治作業，將依食品安全衛生管理法第44條規定責令業者限期改善，屆期未改善，將依法處罰鍰6萬元以上，以維護消費者食的安全。