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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　黃揚明揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 巴黎奧運麟洋配返國 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」再次奪得奧運金牌，李洋受訪表示，希望能參選羽協理事長，幫助更多好手。對此，媒體人黃揚明7日透露，在奪牌前，有誰知道他們是誰，沒有人投資，更沒有資源，而東京奧運奪牌後，他們參與代言，卻因為是公股行庫員工，遭到政府糾正。現在李洋有意願參選，因為看到基層的辛酸血淚，就像「十年辛苦無人問，一舉得金天下知」，希望政府或協會給予選手更多幫助。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，為什麼郭正亮過去能當羽協理事長，因為他有體委會副主委、立法委員的資格，有辦法去整合資源，而協會最重要的功能就是找贊助與政府補助，所以以前協會通常都找大老闆與政治人物。

黃揚明表示，在「麟洋配」奪得金牌之前，有誰知道他們是誰，都沒有人願意投資，直到出名後，獲得代言費等贊助，但其他選手依舊沒有資源。

黃揚明說，李洋有意願參選羽協理事長，因為他看到了基層羽球選手的辛酸血淚，就像「十年辛苦無人問，一舉得金天下知」，他希望政府或協會能給予選手更多幫助，也許這是推動參選的一環。

黃揚明透露，麟洋配上次在東京奧運拿金牌，想參與代言，卻因為是「土地銀行系統」的球員、公股行庫的員工，所以不能亂接商業代言，可能會被批評攻擊，所以遭到政府糾正。

黃揚明認為，他們過程中遭遇很多零零總總的事，可是因為兩人神經大條、抗壓性很強，才能再拿一次金牌，但下一個麟洋配在哪？下一個戴資穎在哪？所以李洋才會希望能夠奉獻羽壇，因為他的成功都是因為羽球，他認為自己應該回饋，這個熱忱大家要肯定，但協會的生態，他能不能適應是另外一回事，也許已經觀察過，才做出這樣一個決定。

黃揚明指出，下屆羽協理事長改選是2026年，還有一段時間，羽球協會除了選手會員，還有團體會員，相當很複雜，每個協會都有不同的規章，相信以他的人緣，羽球界不會是他的問題，但能用什麼方式突圍？當理事長，有沒有辦法運籌帷幄、籌募資源？這個才是接下來的挑戰。

黃揚明說，總不能要他將自己金牌獎金通通投入，那也不夠！但是李洋把自己的路指明，希望未來到國立體育大學任教，作育英才，李洋還有一個宏願，希望能夠改善協會生態，過往很少有選手願意出來扛起這個責任。

黃揚明再說，現在台灣協會，尤其熱門運動，理事長多半都是政治人物、大企業家。例如棒協是辜仲諒、籃協是謝典林，都是社會上有頭有臉的人士，才有辦法籌募資金、資源。自己祝福李洋，但是這條路，很辛苦，要有心理準備！

特別的是，奧運羽球雙打「麟洋配」王齊麟和李洋，上次於東京奧運奪得金牌後，卻因為具有台灣土地銀行球員公務員身分限制，無法進行廣告代言。立法院會則在2021年三讀通過《國民體育法》第22條修正案，曾擔任國家隊的運動員若具公務員身份，在經過任職機關同意後可以接受商業代言。

▼麟洋配過往出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運羽球男雙中華隊李洋、王齊麟出賽。（圖／記者林敬旻攝）

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