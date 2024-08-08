賴清德：氣候治理是「多選題」　反核、擁核不是簡單「是非題」

▲總統賴清德主持總統府氣候變遷對策委員會第一次會議。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

近來社會各界高度討論核電的能源議題，尤其和碩董事長童子賢的「擁核」態度，被認為是在挑戰民進黨非核家園的神主牌。對此，總統賴清德8日主持「氣候變遷對策委員會」第一次會議時表示，能源議題絕非簡單的「反核」或「擁核」的「是非題」，在國家氣候治理中的每一個決策，都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」；他強調，「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

賴清德上任後在總統府成立三大委員會，氣候變遷對策委員會今日下午首度登場，由賴清德親自主持，會中規劃兩報告案，由環境部彭啓明部長報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、台灣電力公司曾文生董事長報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。

由於近來童子賢、經濟部長郭智輝等人，在能源議題上，多抱持「擁核」態度，被認為是在挑戰民進黨非核家園的神主牌；而本次委員會的主軸，也被認為是賴政府要「直球對決」核能議題。

賴清德致詞時表示，為了因應全球氣候變遷、全球性傳染疾病的影響，以及全球地緣政治變化的挑戰，他在就職滿月的時候，特別宣布總統府將成立國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會，以及全社會防衛韌性委員會。

賴清德說，這三個委員會，希望能夠發揮三大功能，要成為「社會參與的平台」、「社會溝通的橋梁」、以及「政策效能的引擎」。這代表，政府有決心，透過多元對話的方式，凝聚社會共識，讓國人團結一致，來面對攸關全球及台灣未來發展的重大挑戰。

賴清德強調，這三個委員會的組成，都是秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則。以國家氣候變遷對策委員會為例，我們有八位部會首長投入，並且由環境部彭啓明部長擔任執行秘書。但是，他也指出，國家氣候治理的涵蓋面既廣且深，需要公私協力、共同努力。也因此，這個委員會的非官方委員的比例，占了百分之65，女性委員的比例是百分之28.5。

賴清德表示，在極端氣候的衝擊下，有越來越多的專家提醒，人類現在所經歷的每一年夏天，都會是「餘生最涼的夏天」。他說，百年大旱與暴雨風災，越來越是夾雜而至。在過去八年民進黨執政期間，抗旱和防水災的應變中心，接連甚至同時開設的次數，就至少19次之多。

賴清德說，上個月底，強颱凱米對嘉義以南四個縣市，帶來致災性降雨，不論是平地或山區的單日累積雨量，都跟2009年莫拉克颱風同等級，部分區域甚至超過莫拉克颱風。依據農業部的統計，全國農業產物及民間設施的損失，目前已經超過數十億元。

賴清德認為，面對極端氣候所造成的極端降雨，或是高溫熱浪等災害，對任何一個國家來說，都是非常艱鉅的挑戰，「突如其來的天災，像是急性感冒，而全球氣候變遷，則像是慢性疾病，但無論是急是緩，我們都有責任，持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，不斷強化國家永續發展的韌性」。

在台灣的供電穩定問題上，賴清德表示，這不僅僅是台灣社會關心的議題，更是國際供應鏈關切的焦點。這陣子，各界對於核能的議題，也有很多的討論。

賴清德分享，在二十幾年前，他在當立委的時候，跟許多跨黨派委員，提案制定了《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法，在第23條條文寫道：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

賴清德說，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數，《環境基本法》能夠在朝野共識下完成立法，也證明了，「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

因此，賴清德說，他希望透過這個委員會，能夠讓大家知道，能源議題，絕對不是簡單的、只是「反核」或「擁核」的「是非題」。在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。

賴清德強調，有不同主張的立場，是民主的日常；有多元的意見，更是民主最難能可貴之處。他期待，藉由這個委員會的討論，兩千三百萬台灣人民都能體會到，可以有不同的立場，但只有一個台灣；可以有不同的主張，但只有一個共同的目標，就是讓國家永續發展。他說，共同的任務就是多元思考，集思廣益，群策群力，為國家永續發展擬定戰略，進一步讓台灣社會凝聚共識。