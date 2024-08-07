瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

▲氣象署表示，熱帶性低氣壓今晨2時中心位於日本東南方海面，即在台北東方1980公里海面上。（圖／翻攝digital-typhoon）



記者陳俊宏／台北報導

今天水氣最多！中央氣象署表示，今日午後中部以北、東半部山區有局部大雨，北部山區有局部短延時豪雨發生機率。氣象專家吳德榮指出，熱帶性低氣壓今晚有發展成輕颱的機率，經日本東方海面，對台無威脅。根據國際命名，若成颱將是今年第5號颱風「瑪莉亞」（Maria，美國命名，指女人名字）。

氣象署說，今天低壓帶持續影響，台灣附近環境不穩定，水氣較多，桃園以北及宜蘭雲量較多，有不定時局部短暫陣雨，其他地區是多雲偶有陽光的天氣，清晨至上午因海陸風環流輻合影響，中南部亦有零星短暫陣雨。

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氣象署提醒，要留意的是西半部、東半部山區午後對流發展旺盛，易有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、東半部山區可能有局部大雨，而北部山區甚至有局部短延時豪雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，熱帶性低氣壓今晨2時中心位於日本東南方海面，即在台北東方1980公里海面上，向東北東移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響。

氣象署指出，周四至下周二低氣壓稍減弱且逐漸遠離，西南風略增強，但台灣附近仍維持低壓帶的環境，水氣偏多，環境不穩定，迎風面中南部有不定時的短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今晚有發展成輕颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台無威脅；大低壓環流的型態仍維持，還有其他擾動在其中發展的機率，模式模擬繼續調整，應持續觀察。

▼熱帶低壓對台灣無直接影響。（圖／氣象署）

