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類鼻疽死亡率可達7成！國內最嚴重曾釀8死　常見8症狀一次看

▲▼疾管署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞說明類鼻疽疫情趨勢會受颱風影響。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風豪雨淹水重創南部，本土類鼻疽疫情也竄升！疾管署今（6）日公布最新監測，上周一口氣爆出11例本土類鼻疽病例，都發生在南部縣市，其中3人較嚴重還在加護病房治療。疾管署副署長羅一鈞表示，類鼻疽疫情常伴隨颱風侵襲後發生，國內先前最大類鼻疽疫情發生在2005年，當時就經歷2次颱風，個案中有8人死亡。疾管署提醒，類鼻疽表現差異大，常見有8症狀，本身有慢性病或者免疫功能受損者重症機率較高，要特別注意。

▲▼類鼻疽疫情趨勢。（圖／疾管署提供）

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▲類鼻疽疫情趨勢。（圖／疾管署提供）※點圖可放大

疾管署監測顯示，上周確認12起類鼻疽病例，其中1例是境外，其餘11例都是本土，分別為高雄市8例、台南市2例及嘉義縣1例，年齡介於30多歲至80多歲，其中10位有慢性病史，另1例有酗酒史。目前個案皆住院中，其中3例仍在加護病房治療。

疾管署防疫醫師林詠青說明重症個案情況，其中較年輕的是40多歲男性，沒有慢性疾病但有酗酒習慣，出現發燒、嘔吐、胸悶、黃疸，發病三天後就醫，檢查肝指數上升，最初診斷猛爆性肝炎收治一般病房，後續在住院期間出現休克，插管轉加護，X光檢驗肺炎，血液檢驗有類鼻疽致病菌。另2人則都是70多歲長者，本身有慢性疾病，出現症狀送醫血液中檢出致病菌，目前都插管在加護病房治療。

林詠青表示，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染；而颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明類鼻疽衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明類鼻疽衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

林詠青也提到，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

國際上報告類鼻疽死亡率可達40到75%，國內統計近五年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署統計今年類鼻疽已經累計18例本土病例，創下5年同期新高，且近一步分析，凱米颱風之前的上半年僅有7例確診，颱風過後則一口氣發生11例，增加趨勢明顯。

羅一鈞表示，颱風過後2到4周為類鼻疽確診高峰，預期本周疫情還會持續明顯增加，而分析國內先前最大類鼻疽疫情為2005年海棠及泰利颱風後，於南部二仁溪流域累計確診42例本土類鼻疽，其中8例死亡。

疾管署強調，颱風過後民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

▲▼類鼻疽衛教。（圖／疾管署提供）

▲類鼻疽衛教。（圖／疾管署提供）

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