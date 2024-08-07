準「瑪莉亞」直直向北衝！　日氣象廳路徑曝：最快今晚成颱風

▲日本氣象廳預測瑪莉亞生成後的可能移動路徑。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本周遭有2個熱帶低氣壓，其中位於南方海域的熱帶低氣壓最快24小內升級成颱風，成為今年第5號颱風「瑪莉亞」（Maria）。日本氣象廳預測，颱風瑪莉亞有望在7日晚間出現，同時也公開了最新預測路徑。

根據氣象廳觀測，目前有2個熱帶低氣壓靠近日本，其中離台灣較近、位於沖繩縣先島群島附近的幾乎處於停滯狀態。沖繩縣宮古島地區和石垣島等八重山地區預計在8日前會出現強烈降雨，甚至可能達到警報級別。不過根據氣象廳預測，暫時不會有發展成颱風的可能。

至於位於父島西南方海域170公里處的熱帶低氣壓，目前位在北緯25.5度、東經141.3度，幾乎處於停滯狀態，中心氣壓為998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

最快則可能在7日晚間9時前發展成颱風「瑪莉亞」。準「瑪莉亞」8日將北上至父島東側，9日（週五）則移動至日本東方海域。儘管預測顯示颱風可能會遠離本州，但熱帶氣流將導致九州至東北地區的大氣狀態極不穩定，可能出現大雨。

根據日本氣象廳的預測路徑，瑪莉亞生成後將會持續朝北方直直衝，並從日本東邊掃過。