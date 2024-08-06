中華郵政去年擋下詐騙7.4億元　「阻詐女王」攔截5案獲表揚

▲彰化西門郵局經辦員莊珮姿（右）去年攔阻5件詐騙，獲行政院長卓榮泰表揚頒獎。（圖／中華郵政提供）

記者蔡亞樺／台北報導

詐騙猖獗，中華郵政公司去年成功阻攔詐騙共1643件、金額高達7億4615萬餘元，其中彰化西門郵局經辦員莊珮姿去年攔阻5案，阻詐金額364萬元，堪稱阻詐女王，代表中華郵政接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會8月5日舉辦「金融反詐高階論壇」，會中表揚全國10位臨櫃關懷提問成效優異的金融機構基層行員，莊珮姿代表受獎，她在去年成功攔阻詐騙案件共5件，總金額364萬餘元。

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莊珮姿曾遇客戶聲稱欲投資某公司，臨櫃提領現金179萬餘元，經其積極關懷提問，客戶出示手機Line群組對話內容，莊珮姿察覺均為簡體字，且多為「虛擬貨幣」、「保證獲利」等字眼，通知警方到場，成功防制詐騙。

中華郵政在全國設立1千多個郵局，也發現每年詐騙案件越來越多，郵局員工攔阻案件也變多，中華郵政專門委員陳廣蓮舉例，上個月19日在台北的北門郵局發生客戶稱要提款400萬給兒子，郵局員工擔心被騙，積極關懷並通知警察協助，成功攔阻。

陳廣蓮表示，7月16日也在楊梅富岡郵局發生客戶辦理定期存款解約，稱要匯到另一個銀行卻無法提供帳號，郵局員工察覺異樣，積極關懷後，客戶稱接到檢察官電話說帳戶被盜用，需要把錢領出來，因為過去類似詐騙案件，立刻通知警方到場協助，最後也成功攔阻下來。

中華郵政公司表示，為深化防詐作為，已設立「專責單位」、設訂「預警指標」，建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人查核研判，透過完善員工教育訓練，基層同仁加強臨櫃關懷提問，防堵金融詐騙事件發生。