「劍青檢改」猛批錯誤立法幫詐團脫罪！司法院、法務部同回應

▲司法院回應劍青檢改，強調《刑事訴訟法》修正案並非錯誤立法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

由基層檢察官組成的「劍青檢改」5日發出聲明，稱「刑訴新法竟助詐團植入『盯梢』條款 請賴總統令司法院說明條款來源」。對此，司法院、法務部均發布聲明回應。其中主管《刑事訴訟法》的司法院否認立法錯誤，強調這是「科技偵查及保障法」草案關係文書，非常專業，並非錯誤立法。

至於法務部也扼要回應，強調「曾就草案內救濟條文賦予辯護人獨立抗告權提出疑義，並建議依專法版本敘明救濟規定，但未獲司法院採納。」

以下為司法院聲明全文：

劍青檢改於113年8月5日所為聲明：「刑訴新法竟助詐團植入『盯梢』條款 請賴總統令司法院說明條款來源」及其內容有諸多謬誤，本院提出嚴正澄清聲明。

本次刑事訴訟法新增訂第十一章之一「特殊強制處分」，係由行政院提出「科技偵查及保障法」草案關係文書，由多位立法委員及各黨團提出「刑事訴訟法」第十一章之一「科技偵查」草案關係文書，於協商中由司法院、法務部各自提出建議草案，經司法及法制委員會討論，黨團協商等相關程序，最終由三黨團共同提出修正動議，經立法院三讀通過，總統公布施行，符合民意，且具一定專業性，並與憲法法庭判決意旨相符，何來「趁亂植入」之說。

劍青檢改聲明對於刑事訴訟法第153條之10的理解，容有如下錯誤：

一、刑事訴訟法第153條之10非辯護人之「獨立抗告權」

(一)刑事訴訟法第153條之10規定，並非辯護人之「獨立抗告權」，辯護人對特殊強制處分提起抗告或聲請變更或撤銷，仍須為被告之利益而為，且不得與被告明示之意思相反。

(二)新增訂之刑事訴訟法第153條之10法文本身，並無如同法第345條或第347條有「獨立」兩字：另依循憲法法庭111年憲判字第3號判決主文：「就被告之辯護人而言，為有效保障被告之訴訟權，被告之辯護人對於法院羈押或延長羈押之裁定，除與被告明示意思相反外，自得為被告之利益而抗告，始與憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之意旨無違」、及其理由：「…為有效保障被告之訴訟權，辯護人協助被告行使防禦權，為憲法保障之權利。被告之辯護人，依本判決意旨，就被告依法得抗告之事項（刑事訴訟法第404條第1項但書規定參照），除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而抗告，自屬當然…」之旨，當知前述法文絕非「獨立抗告權」（即非辯護人之固有權，此部分可參最高法院108年度台上字第3842號判決之說明）。

(三)劍青檢改聲明對刑事訴訟法新增訂第153條之10之規範內容，為錯誤之解讀，並公開發表聲明，易造成誤解，應予嚴正澄清。

二、刑事訴訟法第153條之10規定，與增訂前已存在之法文規定相仿，非本次增修時所獨創

(一)於刑事訴訟法153條之10增訂前，刑事訴訟法早有諸多類似條文，例如刑事訴訟法第93條之5第1項即明文規定：「被告及其辯護人得向檢察官或法院聲請撤銷或變更限制出境、出海。」、第103條之1第1項：「偵查中檢察官、被告或其辯護人認有維護看守所及在押被告安全或其他正當事由者，得聲請法院變更在押被告之羈押處所。」（尚有諸多條文不予列出），均未加上「不得與被告明示之意思相反」或「為被告之利益」等文字，可供參考。

(二)本次新增訂刑事訴訟法第153條之10，符合立法體例，並非獨創。若是如劍青檢改聲明的理解，本次增訂前已存在之相類條文，是否也是「獨立抗告權」？是否也是「盯梢條款」？其理解上之謬誤，無待多言。

三、刑事訴訟法第153條之10規定，絕非辯護人之「盯梢條款」

(一)特殊強制處分而具有秘行性，實務上是由執行機關使用GPS追蹤被告、使用M化設備追蹤被告所持用之手機，或在戶外以高倍數望遠鏡監看室內空間，是在受調查人及其辯護人毫不知情下施行。受調查人若欲依刑事訴訟法第153條之10提出救濟，也必須是在執行機關實施完畢陳報法院後經法院通知後，被告（或犯罪嫌疑人）及其辯護人方有可能提起抗告或聲請撤銷或變更。

(二)依刑事訴訟法第153條之7第1項至第4項規定，執行機關報請法院通知受調查人的時間，是在前述特殊強制處分實施完畢後，且執行機關如認通知有妨害調查目的之虞、通知顯有困難或不能通知者，應一併陳報。法院若審酌確有妨害調查目的之虞、通知顯有困難或不能通知者，即會暫緩通知，並由執行機關按時陳報暫緩通知之原因是否消滅。換言之，如果執行機關一直陳報暫緩通知之原因，並經法院認同有此原因，即可能存有於實施完畢後長期未通知的情形，此時被告（或犯罪嫌疑人）及其辯護人當無從知悉，進而提起救濟。現實上，依通訊保障及監察法之例，其通訊監察後之通知，亦是如此，實務上更有實施通訊監察結束後，已經起訴或不起訴後，長達數年仍未通知受監察人的情形。況新增訂刑事訴訟法第153條之7第5項的通知，係由執行機關為之，同有暫緩通知的條款。

(三)又辯護人得為被告（或犯罪嫌疑人）利益且不違背被告（或犯罪嫌疑人）明示意思下提起救濟，則因新增訂刑事訴訟法第153條之7所規定通知之對象為「受調查人」，並不包括「辯護人」。故辯護人要能知悉被告或犯罪嫌疑人受到特殊強制處分的調查，進而提起救濟，必然是由被告（或犯罪嫌疑人）受通知後再為告知，始可能為之。

(四)何況，在現行刑事訴訟法規定下，在偵查中，僅在第33條之1有辯護人閱卷權之明文，故依第153條之10對特殊強制處分提起救濟時，辯護人並無從藉由偵查卷宗閱卷權，進而獲悉偵查內容，法院也不會在未經檢察官同意下，逕提供偵查卷宗給辯護人。

(五)綜上，通常情形下，辯護人要在不違背被告（或犯罪嫌疑人）明示之意思下，為被告（或犯罪嫌疑人）之利益提起刑事訴訟法第153條之10之救濟，是在特殊強制處分實施結束並通知受調查人後，且經受被告（或犯罪嫌疑人）轉知辯護人。在此之前，辯護人如何未卜先知進行「盯梢」？又如何因為救濟而「盯梢」？

四、劍青檢改聲明對新增訂刑事訴訟法之理解尚有諸多錯誤，經公開發表聲明造成誤會，著實遺憾，更不可因部分律師不當之行為，而抹煞律師公益形象及被告（或犯罪嫌疑人）於偵查中尋求律師辯護依賴之權利。本院深切企盼，劍青檢改勿濫發基於理解錯誤之聲明，破壞劍青檢改向來正義之名聲。