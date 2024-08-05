詐團猖獗！名律師出書教你防詐避免人財兩失

▲政府積極打詐，名律師也出書防詐。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

詐騙集團猖獗，利用各種管道，要吸引民眾與他們接觸，現在人也多多少少都曾跟詐騙集團打過交道。為了教導民眾保障自身權益，名律師李永然出版新書《詐騙社會防詐與權益保障手冊》，供民眾免費索取，讓民眾可以防詐、打詐，避免人財兩失。

根據內政部警政署統計，去年詐欺犯罪高達近3萬8仟件，其中以「投資詐欺」案件增加最多，其次為「利用ATM解除分期付款詐欺」、「假網路拍賣購物」……等等，受害的人數和金額都十分可觀。雖然政府近年來積極「打詐」，但詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，被害人仍層出不窮。

有鑑於詐欺事件頻繁發生，蘭揚食品總經理何明娥在與李永然進行交流時，二人都對目前社會上詐騙問題嚴重感到憂心。何明娥決定捐款贊助編印《詐騙社會防詐與權益保障手冊》，由永然法律基金會與永然聯合法律事務所策劃，李永然邀請法師釋明毓、灣警察專科學校科技偵查科副教授曾春僑、地政士李廷鈞共同執筆，教導民眾認識詐欺罪與其他財產犯罪、詐騙集團的犯罪策略、詐騙案例分析、詐騙與不動產等等內容，希望透過免費贈閱的法律手冊內容，讓民眾可以了解到身邊所隱藏的詐騙危機及遇到詐騙時該如何處理。

欲索取《詐騙社會防詐與權益保障手冊》者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄台北市中正區羅斯福路二段9號7樓永然法律基金會收即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請來電永然文化詢問，本手冊數量有限，送完為止！

▼名律師李永然出版新書《詐騙社會防詐與權益保障手冊》。（圖／永然文化出版提供）

