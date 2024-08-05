LINE上「假外甥」向舅舅借48萬救急　警方土銀聯合阻詐

▲男子險匯款給自稱外甥的網友，草屯警方機智引導其識破騙局。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一名男子接到自稱其外甥的LINE訊息，表示有事急用、需要借48萬元，不疑有他而到銀行臨櫃匯款，但由於金額龐大，行員察覺有異後通報警方，在警員耐心說服男子查證下，終於識破假外甥身分，成功阻詐守護民眾荷包。

草屯警分局指出，該名男子日前到土地銀行臨櫃匯款，行員發現金額高達48萬元，便進行關懷提問，不過男子卻無法清楚說明匯款原因，因此察覺有異，立即通報警方；中正派出所警員陳俊安、賴逸恩當時正執行巡邏勤務，接獲行方通報疑似有民眾遭詐騙情事，立即趕赴現場。

陳、賴2人抵達後，耐心了解男子匯款原因，得知他是收到一名自稱「阿祥」的網友傳送LINE訊息，說遇到急難事故，需要借用48萬元，而男子誤認他是自家姊姊的兒子，交談中對方也開始自稱是其外甥，男子認為「外甥有難，舅舅必須幫忙」，立即到銀行臨櫃匯款救急。

但警方發現男子與這位所謂的外甥並未正式碰面，也無向姐姐等家人確認，且對方僅以假名引導匯款，是「猜猜我是誰」之典型詐騙手法；但男子聽警方說明後仍半信半疑，陳、賴2人於是進一步請求男子撥打LINE電話，向「阿祥」詢問外甥全名、家人關係、排行第幾等問題，結果對方頓時語塞、一個問題都無法回答便掛掉電話，男子才驚覺這個外甥是假的，感謝有警方及行員機警攔阻、未造成財產損失。