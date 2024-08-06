傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案已完成第2階段連署，目前正在進行查對作業，外傳基隆市選委會寄出2萬多份查詢單確認連署，企圖沒收罷免案，但事實僅1441件。對此，國民黨立委李彥秀表示，從基隆東岸商場官司訴訟的抹黑，到造謠基隆選委會會寄出2.5萬份查詢單，都證明完全是假消息、帶風向、洗聲量，請問造謠帶風向的團體不需要出面道歉？

基隆市選委會指出，基於中央與地方選委會選務一體的基本原則，基隆選委會寄出查詢單與否之決策，均依法定要件及中選會指導之樣態，針對外界關注之查詢單寄送情形，至回覆截止日為8月2日，查對過程總計寄出1,441件，與外界傳言之不實數字差距甚大。

李彥秀說明，從基隆東岸商場官司訴訟的抹黑，到造謠基隆選委會會寄出2.5萬份查詢單，都證明完全是假消息、帶風向、洗聲量，目的就是要用不實的訊息，捏造謊言惡意攻訐基隆市府，製造對謝國樑市長的仇恨值，這是完全不負責任的作法，請問，當初造謠帶風向的團體不需要出面道歉？還給選務人員一個公道嗎？

李彥秀呼籲，抹黑可以不用負責，造謠可以不用道歉，這不但是對民主的傷害，這也是對基隆市民最大的侮辱。

