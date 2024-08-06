警消聯手宣導安全觀念　黃偉哲化身交通安全宣導大使

▲台南市立體育場前廣場共同舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」feat.「小小警察體驗營」活動，市長黃偉哲化身交通安全宣導大使，親自進行安全帽宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局持續落實市長黃偉哲「無毒大台南」及「人本交通」的施政理念，跨局處整合市府宣導資源合作辦理各式宣導活動，拓展宣導通路，增進宣導受眾觸及，攜手守護市民朋友人身及財產安全。

這次市警交通警察大隊宣導團成員及第二分局與消防局合作，受邀前往台南市立體育場前廣場共同舉辦「暑期兒童防火小尖兵體驗營」feat.「小小警察體驗營」活動，讓現場參與的小朋友化身小小警消，提升學童防災及犯罪預防意識，教導辨識新興毒品偽裝及遠離大型車內輪差及視野死角，共同提升犯罪預防及交通安全知能，親子同樂享受安全盛夏。

市長黃偉哲也到場共襄盛舉，並化身交通安全宣導大使親自進行安全帽宣導，市長現場提醒大家千萬不要忽視安全帽的重要性，頭部是人體最脆弱的部位，小小一頂安全帽在關鍵時刻能夠提供大大的保護，務必選購合格合適的安全帽，戴上戴好，做好充足的保護措施；也提醒現場小朋友勇敢拒絕毒品誘惑，千萬不要因為好奇嘗試來源不明的零食、餅乾、糖果及沖泡式粉末飲料，都是新興毒品所偽裝的陷阱，要特別留意。

交通警察大隊大隊長洪國哲表示，希望藉由親子活動將安全觀念向下紮根，向上宣導，讓參與的小朋友發揮「孫子兵法」精神，充實學童的安全觀念，再藉由生活中的各項時機場合，向家中大人及高齡長輩提醒宣導，落實生活化的宣導策略，融入日常也走進生活，說得出口也聽得進去，寓教於樂，共同營造安全友善的交通環境。