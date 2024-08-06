　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回家的路通了！高雄明霸克露橋河床便道開放　部落66車次搶先走

▲▼回家的路通了！高雄明霸克露橋河床便道開放　部落66車次搶先走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄明霸克露橋河床便道開放，部落66車次搶先走。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風造成高雄市台20線明霸克露橋路段受損嚴重，導致交通中斷，為盡早恢復車輛通行，公路局在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道。經近日積極搶修，終於順利於今（6）日早上7點首次開放，兩端部落民眾共計66車次，經由保全管制通行。

明霸克露橋河床便道今日開放通行，原則供復興等3個里部落民生物資運送及緊急救難基本需求，部落民眾對可以恢復就近對外通行，一掃連日陰霾的揮手向搶災人員加油打氣，紓解部落居民基本民生、農產品運輸及緊急醫療需求。

因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。另外，台20臨105線便道梅山口至向陽路段暫訂自今日起止禁止通行，後續臨105便道管制作為也會配合河床便道加固提升，及天候狀況再滾動檢討開放。

▲▼回家的路通了！高雄明霸克露橋河床便道開放　部落66車次搶先走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄明霸克露橋河床便道開放，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

為維護用路人安全且考量開放通行後，工區亦將持續辦理便道路基路堤保護作業，因此開放期間將採管制通行方式，河床便道開放通行時段及相關管制作業公告如下：

一、初期開放通行時段為每日7時、12時及17時等共3個時段，每個時段開放30分鐘，其餘時段管制不開放通行，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

二、管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

公路局表示，該處山區雨後易誘發土石流，通行河床便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。另為盡早恢復一般民眾正常通行，將持續進行明霸克露鋼便橋受損修復工作，預計10月15日前修復完成。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」
下車尿尿被撞死！　驚悚瞬間曝光
舉戴資穎為例！　安洗瑩轟韓羽協：不要再卸責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

台南狠母踹椅害女童摔倒、倒吊抓起當沙包扛　社會局回應了

國道肇逃她「照顧2身障家人」盼緩刑　被害人也求情...法官准了

澎湖輪男乘客落海失聯！漂流34天找到了　比對DNA返鄉安葬

真的G了！新北五股大G撞山壁　車頭撞凹變形引擎冒煙

驚悚影片曝！北市小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷！駕駛早一步下車

電動車電池突爆炸！高雄母帶子驚逃　他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

台南狠母踹椅害女童摔倒、倒吊抓起當沙包扛　社會局回應了

國道肇逃她「照顧2身障家人」盼緩刑　被害人也求情...法官准了

澎湖輪男乘客落海失聯！漂流34天找到了　比對DNA返鄉安葬

真的G了！新北五股大G撞山壁　車頭撞凹變形引擎冒煙

驚悚影片曝！北市小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

鹿港玉珍齋百建築外牆水泥塊掉落　砸中納智捷！駕駛早一步下車

電動車電池突爆炸！高雄母帶子驚逃　他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

限時4天！沖繩飯店88元、機票888元起　還享景點門票買1送1

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

在跑步機上突喘氣倒地　印度男失去意識抽搐亡

社會熱門新聞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

快訊／士林社區傳墜樓案！1女倒臥中庭亡

23歲重機騎士自撞山壁！　頭部凹陷搶救無效亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

即／豆腐廠工人沒上班　哥破門驚見38歲弟床邊亡

陳修將黑歷史曝光！暴打前女友還餵毒

警「躲貓貓式」抓超速遭記申誡　88張罰單全撤

老鼠藥殺人疑案　女被告出庭爆哭

劍青檢改指幫詐團　司法院法務部回應

151林彥君「涉逃稅」人設崩壞！　車神尪A贊助被告

更多熱門

相關新聞

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

台東縣海端鄉台20線南橫公路191K處、新武路段今(6日)清晨6時20分許發生邊坡坍方，導致現場道路阻斷、雙向無法通行。關山分局警方以及公路總局關山工務段獲報後立即趕到現場設立交通錐示警，並調派機去前往搶修，預計中午12時恢復通車。

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

即／高雄賓士「保齡球式」撞24部汽機車！

即／高雄賓士「保齡球式」撞24部汽機車！

七夕到高雄放閃！景點優惠全攻略

七夕到高雄放閃！景點優惠全攻略

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方

關鍵字：

高雄台20線明霸克露橋搶修交通

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

最會扮豬吃虎三大星座！

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面