回家的路通了！高雄明霸克露橋河床便道開放　部落66車次搶先走

▲高雄明霸克露橋河床便道開放，部落66車次搶先走。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風造成高雄市台20線明霸克露橋路段受損嚴重，導致交通中斷，為盡早恢復車輛通行，公路局在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道。經近日積極搶修，終於順利於今（6）日早上7點首次開放，兩端部落民眾共計66車次，經由保全管制通行。

明霸克露橋河床便道今日開放通行，原則供復興等3個里部落民生物資運送及緊急救難基本需求，部落民眾對可以恢復就近對外通行，一掃連日陰霾的揮手向搶災人員加油打氣，紓解部落居民基本民生、農產品運輸及緊急醫療需求。

因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。另外，台20臨105線便道梅山口至向陽路段暫訂自今日起止禁止通行，後續臨105便道管制作為也會配合河床便道加固提升，及天候狀況再滾動檢討開放。

▲高雄明霸克露橋河床便道開放，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

為維護用路人安全且考量開放通行後，工區亦將持續辦理便道路基路堤保護作業，因此開放期間將採管制通行方式，河床便道開放通行時段及相關管制作業公告如下：

一、初期開放通行時段為每日7時、12時及17時等共3個時段，每個時段開放30分鐘，其餘時段管制不開放通行，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

二、管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

公路局表示，該處山區雨後易誘發土石流，通行河床便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。另為盡早恢復一般民眾正常通行，將持續進行明霸克露鋼便橋受損修復工作，預計10月15日前修復完成。