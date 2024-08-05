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響應國際母乳週...南投醫院辦寶寶趣味競賽　竹山秀傳提醒333口訣

▲響應國際母乳週，衛福部南投醫院辦理寶寶趣味競賽宣導活動。（圖／衛福部南投醫院、竹山秀傳醫院提供）

▲響應國際母乳週，衛福部南投醫院辦理寶寶趣味競賽宣導活動。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年8月第一週為「國際母乳週」，衛福部南投醫院為響應今年宣導主題「消弭差距，為所有人提供母乳哺育支持」，於3日結合父親節辦理趣味競賽，邀請為人父母的民眾帶著寶寶共同參與，期望讓更多民眾支持母乳哺育。

南投醫院指出，本次活動依照年齡，把1個月到8歲的寶寶分成4項比賽，分別是「爸拔包尿布比賽」、「寶寶爬行比賽」、「寶寶搬搬樂」及「親子氣球DIY」等競賽環節，共有35名嬰幼兒報名參加，再加上親友團到場加油助陣，場面相當熱鬧，立委羅美玲、南投縣議員林儒暘、南投市張嘉哲市長及縣府衛生局保健科長鄭綉錦也到現場，與許多家庭一起享受半天快樂親子時光。

▲響應國際母乳週，南投醫院、竹山秀傳醫院分別辦理宣導活動。（圖／衛福部南投醫院、竹山秀傳醫院提供）

南投醫院院長洪弘昌強調，母乳含天然鐵質及免疫球蛋白等豐富營養，能降低孩童腸胃道及呼吸道遭感染的機會，也是配方奶所無法取代；婦產科主任陳麗琴也提醒，堅持母乳哺育很辛苦，且非母親一個人的責任，需要靠全家人支持、鼓勵才可能持續下去，該院臨床心理師也於現場邀請孕婦及產後媽媽接受憂鬱篩檢及評估，提升民眾對孕產婦心理健康的重視。

竹山秀傳醫院於同日也舉辦國際母乳週宣導活動，邀請曾接受母乳哺育的學齡前寶寶和媽媽、爸爸一起參加；現場除安排專業諮詢服務，提供餵母乳的相關知識，協助為人母者解決問題，在哺乳期間能更輕鬆、健康，也進行寶寶投球比賽、寶寶配對比賽、以及寶寶抓抓樂等趣味活動。

▲竹山秀傳醫院邀請親自哺乳的媽媽現身說法、分享經驗。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院邀請親自哺乳的媽媽現身說法、分享經驗。（圖／竹山秀傳醫院提供）

家中3個寶寶都親餵母乳的曾小姐說，第一胎因是早產而，她哺餵母奶9個月、給予最好的營養，老二更哺餵11個月，老三現在持續哺乳中，不只省下許多奶粉錢，孩子們也都非常健康、很少生病；另對母親來說，如何避免乳汁過度累積在乳房裡，造成乳房脹痛、塞住等「塞奶」現象也是一道課題，她提醒有問題一定要請教護理人員或醫師，第一次哺育母乳的梁小姐也大方分享，因為自己的奶量充足，4到5個小時就要擠一次，不然胸部就會開始感覺刺痛，出現脹奶、硬塊、非常不舒服。

竹山秀傳醫院護理師提醒家長，母乳中的蛋白質、維生素、礦物質等營養成分，雖不易在保存過程中散失，但免疫成分與活性酵素等珍貴活性物質，會因冷藏或冷凍而降低，所以應謹記母乳保存時間「333」口訣：奶水保存室溫下3小時、冷藏中3天、冷凍下3個月，正確掌握保存母乳的技巧與準則。

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