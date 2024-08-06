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買台南虱目魚抽黃金　黃偉哲鼓勵消費者用行動支持漁民

▲台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃，共同推廣台南在地優質虱目魚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃，共同推廣台南在地優質虱目魚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣台南優質虱目魚，台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃皆蒞臨現場，攜手全聯福利中心及大潤發共同推廣台南在地優質虱目魚。

為歡慶台南400，今年特以純金打造「台南黃金虱目魚」，象徵台南虱目魚四百年金字招牌，凡7/26~8/22活動期間至全聯及大潤發通路購買台南虱目魚指定商品，皆有機會把黃金虱目魚帶回家。

▲台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃，共同推廣台南在地優質虱目魚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南虱目魚養殖面積及產量產值皆居全國之冠，7月起台南虱目魚進入產季，市府農業局攜手台南市友善養殖漁產生產合作社及全聯福利中心共同推出門市及線上通路行銷活動，7/26~8/22全聯門市購買指定台南虱目魚系列商品單筆滿200元現折20元，另外凡購買指定虱目魚系列商品任1件，即可上市府活動官網(https://臺南虱目魚抽獎活動.com/)登錄發票抽市價超過1萬5000元的「台南黃金虱目魚」（計5名）。歡迎全國喜愛虱目魚的民眾踴躍購買，一起用行動支持漁民。

漁業署副署長陳建佑指出，虱目魚為我國重要養殖魚種，深受國人喜愛更享譽國際，成為許多外國人慕名來台指名必吃的經典台灣味、更躍上國宴菜單，為提升本國漁產競爭力，公部門持續於生產端推動智慧水產養殖模式，導入互聯網技術精準控管養殖環境，不但減少人力成本，更大幅增加育成率及產量；另在加工、運銷端則強化冷鏈設備及技術提升，為國人提供新鮮、安全的水產品，希望消費者多選購國產漁獲，保證營養滿分、品質第一。

▲台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃，共同推廣台南在地優質虱目魚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局說明，全聯熱銷品項「熟成虱目魚肚」榮獲2024承辦國宴的台南福爾摩沙遊艇酒店選用入菜，今年酒店規劃推出台南虱目魚產季限定料理以饗饕客，真心推薦大家前往品嚐；另外國宴主廚徐偉傑更精心設計多道虱目魚料理食譜，刊登在活動檔期促銷商品型錄及各門市食譜卡上，絕對值得喜愛下廚的朋友們珍藏。

▲台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃，共同推廣台南在地優質虱目魚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歡迎民眾利用這次通路行銷檔期活動，選購台南當季新鮮虱目魚，同時邀請大家10月份到台南虱目魚產區—北門、學甲、七股、將軍、安南參加「2024台南虱目魚文化季」系列活動。此外10月19日台南400農漁地景藝術節及永續主題展—「優人神鼓」將於虱目魚產地「井仔腳瓦盤鹽田」演出《聽海之心》地景劇場，以夕陽、鹽田為舞台，展現大海孕育萬物、生生不息，期待來自各地的朋友共襄盛舉。

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