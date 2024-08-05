國1聯結車變換車道害3車追撞　小貨車側翻「擋風玻璃噴飛」

▲國道1號3車追撞「1車翻覆」，2人受傷緊急送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南向367.5公里（中正路段）處，今（5）日15時09分發生一起追撞車禍，一輛聯結車變換車道不慎，撞上一輛自小客車，害該輛車又失控撞上另一輛小貨車，最後小貨車側翻，整片擋風玻璃也噴飛躺地。事故導致2人送醫，現場於16時05分排除，全線恢復通車。

國道警調查，30歲林男駕駛聯結車行經上述時、地中線車道，當時正要變換至外側車道時，與44歲詹女所駕駛的自小客車發生碰撞，導致詹女車輛失控與行駛於內側車道由42歲潘男所駕駛的自小貨車碰撞。

▲▼變換車道釀禍！國1聯結車害3車追撞，小貨車側翻「擋風玻璃噴飛」。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後詹女車輛再撞擊外側護欄，自小貨車則側翻占用中線及外側車道，整片擋風玻璃噴飛，事故造成2人（詹女、潘男）輕傷，所幸意識清楚，後續送醫診治。

現場於16時05分排除，全線恢復通車，由岡山分隊依規定處理，各造當事人酒測待檢測中。國道警呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。