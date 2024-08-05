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賀錦麗副手最快明出爐！3人接受面試「他最有力」　賓州將合體亮相

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲ 賀錦麗即將宣布副手人選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗已確定成為民主黨總統候選人，將與前總統川普競爭白宮大位，周末面試3名副手有力人選，傳出最快當地5日晚間（台灣6日上午）就會宣布結果，隔天將與搭檔同台亮相。

《路透》報導，賀錦麗4日會在華府的家中與3名最有望成為副手的人選面談，包括明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）及賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），將決定她的競選搭檔。

該報此前率先披露，賀錦麗最快預計5日公布副手人選，隔天將在賓州費城首度和搭檔公開露面。知情官員透露，競選團隊也會在社群媒體上發布兩人的聲明。

此前，賀錦麗3日會晤審查團隊，其中包括前司法部長霍爾德（Eric Holder），他的律師事務所Covington & Burling LLP負責審核所有副手人選財務狀況和背景，對所有人進行深入了解。

知情人士也提到，賀錦麗2日曾和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）會晤90分鐘，並在線上與其他副手人選遠距會談，包括肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）和伊利諾州州長普利茨克（J.B. Pritzker）。他們將在5日晚間或6日上午得知結果。

賀錦麗的決定攸關民主黨未來，而夏皮洛被指為其中最有力的競爭者之一，但因支持以色列及對加薩戰爭引發大學校園示威的處理方式，面臨左派強烈批評，尤其是進步團體及親巴勒斯坦運動人士。

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