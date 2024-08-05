花蓮縣府中元大法會！供奉諸神祭拜好兄弟　庇佑全境平安富足

▲副縣長顏新章率縣府各局處首長及同仁依循古禮，供奉四方諸神並祭拜好兄弟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府5日舉行「甲辰年慶讚中元祈福大法會」，由副縣長顏新章代表縣長徐榛蔚率縣府各局處首長及同仁依循古禮，備妥鮮花、素果等豐盛祭品供奉四方諸神並祭拜好兄弟，虔誠向上蒼祈福，祈求風調雨順、百業興旺、闔境平安，庇祐全縣鄉親安樂健康、平安富足。



法會現場佈置莊嚴肅穆，縣府各局處虔心敬備各式供品，充滿虔誠心意。顏副縣長感謝縣府同仁參與普渡法會，期勉同仁持續戮力為公，盡心盡力推動縣政，並祝福同仁闔家安康、工作順利。





顏副縣長率領縣府全體同仁於法會上香祝禱，依循古禮虔誠敬拜，並以三跪十二叩首最敬禮，向皇天后土、天公地母、四方眾神虔誠祈福，祈求諸神持續護祐花蓮縣境平安、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登，場面莊嚴隆重。

▲環保局於普渡法會上宣導「紙錢減量 以糕代金」政策，朝淨零碳排目標邁進。

焚香燒紙一直是民間傳統祭祀儀式，中元普渡是民間信仰中的重要節期，花蓮縣環境保護局也於普渡法會上積極宣導「紙錢減量 以糕代金」政策，期望達到紙錢零焚燒，朝淨零碳排目標邁進。

法會於下午2時舉行，啓請眾神聖慶讚蘭盆、開香淨孤、登臺普施、賑濟孤幽，普渡法會在縣府全體同仁虔心敬拜中聖會圓滿、順利結束。