阿北寺廟拜拜「熱到忘記住哪裡」　桃園警憑收據送他回家

▲桃園市高齡98歲干姓老翁昨天上午到龜山區壽山巖拜拜，疑似中暑曬暈忘記住處，龜山警方據報到場向廟方人員詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡98歲干姓老翁昨（15）日上午到龜山區壽山巖觀音寺祭拜祈福，祭拜後欲回家卻突然忘記住家在哪裡，呆坐在廟方廣場內引發志工注意，由於天氣實在太熱，志工擔心老翁身體狀況因此向警方求助，龜山警方據報派員到場協助，但翁姓老翁一問三不知，員警發現老翁身上有張香油錢收據，廟方人員及時查出老翁住在桃園區桃鶯路附近，因此立即開車護送干姓老翁返家。

龜山警方指出，這名高齡98歲的干姓老翁昨天上午在龜山區壽山巖觀音寺祭拜，但疑因天氣炎熱干姓老翁疑曬暈了呆坐在廣場上，廟方志工發察覺老翁疑似中暑導致神情有異，立即報警求助，警方據報後立即指派在附近巡邏的龜山派出所警員曹惟智、黃翔麟與警專實習生張智欽到場處理。

▲桃園市高齡98歲干姓老翁昨天上午到龜山區壽山巖拜拜，疑似中暑曬暈忘記住處，員警根據一張香油收據確認身分與住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後詢問干姓老翁個人資料時，未料翁卻說不出自己姓名與住處，廟方人員以廣播詢問亦無人認識，員警查不出老翁身分，正陷於瓶頸時，員警突然靈機一動，請老翁拿出身上東西，發現有一張香油錢收據，員警請求廟方查詢，果然顯示出老翁姓干，已高齡98歲，住在桃園區桃鶯路住都飯店附近。

▲龜山警方以巡邏車護送干姓老翁返回住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警根據網路地址與電話打電話詢問，但家人表示無法趕來接人，員警見干姓老翁身體已出現中暑等不適狀況，立即以巡邏車護送返家，家人見警方護送老翁返家後，對員警熱心協助感謝再三。

龜山派出所所長陳政斌表示，3名員警面對有困難民眾，發揮同理心熱心協助，透過一張香油錢收據順利護送高齡老翁返家，也深獲家屬感謝，也讓警專實習生實習日誌更加豐富。