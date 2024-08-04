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鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲鬼門開！鬼月期間需注意的禁忌事項。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

農曆七月鬼門開。雖然許多民眾大多抱持「寧可信其有不可信其無」的態度，不過命理粉專《林霖開運》特別提醒，鬼月期間有六大禁忌需要特別注意，避免好兄弟找上門。

一、穿衣禁忌

避免穿全黑、全白或全紅的衣服。全黑會招來陰氣，全白讓好兄弟以為有喪事，而全紅可能讓好兄弟聯想到血和過世情境。建議穿亮色系的衣服，如黃色、亮橘色和淺色系，這些顏色較為活潑有朝氣，是鬼月的好選擇。

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二、外宿鞋頭不對床

在旅館或飯店，鞋頭不要直接對著床，這樣會象徵邀請「好兄弟」入夢。

三、暫時移除風鈴

農曆七月陰氣重，風鈴發出的聲音容易吸引好兄弟，讓他們誤以為有特殊儀式而循聲而來。

四、非必要不吹口哨

吹口哨會引起好兄弟的注意。經過墓園或靈骨塔等地時，應保持肅穆，不要嬉笑打鬧，更不要吹口哨，以示對靈界的尊重。

五、不隨便拍人肩膀

每個人身上有三把火，分別在頭和雙肩上，代表精、氣、神，也是人的磁場。隨意拍肩會擾亂磁場，讓好兄弟有機可乘。

六、避免玩水

農曆七月被視為旅遊禁忌，尤其是海邊。水鬼抓交替的傳說流傳甚廣，此外暑假期間本來就是戲水危險高發期，多加注意能增加安心。

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