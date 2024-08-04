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融合傳統與時尚　2024虎尾中元文化祭今聯合開香揭幕

▲「2024虎尾中元文化祭」在今日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024虎尾中元文化祭」在今日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「虎尾中元文化祭」是國內中元節重要傳統祭典，其歷史淵源、祭拜儀典與規模，讓它享有「北基隆、南虎尾」的美譽。「2024虎尾中元文化祭」在今（4）日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式，由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘誠心祈福也為今年祭典揭幕。

虎尾中元文化祭自1999年起由地方社團發起規劃文化節，並推出7大普 渡區「一區一特色」，每年各大普渡區都會集思廣益規劃設計獨特普渡供品，表達台灣人慈悲感恩傳統，也都吸引眾多民眾一起感受傳統節慶熱鬧氣氛，是 國內最具傳統與熱鬧的中元節活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

▲「2024虎尾中元文化祭」在今日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮農會也運用虎尾在地特產「花生」設計成老虎，「福虎生風」祈求順遂平安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「2024虎尾中元文化祭」融合舊傳統與新時尚，從今日正式起跑，結合各區普渡會特色內容互相交流， 接續在文化祭期間正逢七夕情人節規劃演唱會「浪漫情人夜」，虎尾圓環「素還真」璀璨光影秀、「鬼怪踩街嘉年華」、「狂歡電音之夜」、「中元狂歡音樂會」不同主題晚會活動，百年經典小鎮愈夜愈美麗。

虎尾鎮長林嘉弘表示，除了虎尾鎮公所籌劃一系列活動外，虎尾七大普渡區及廣雲宮也遵照古禮求新求異展現不同的祭拜特色，有特色肉山、 冰雕、果雕、古文物展、炮城與煙火的施放，今日現場虎尾鎮農會也運用虎尾在地特產「花生」設計成老虎，一起祈求順遂平安，期盼民眾都能了解、 體驗虎尾的地方特色，更加重視傳統文化，這是中元文化祭最重要的目的與意義。

▲「2024虎尾中元文化祭」在今日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024虎尾中元文化祭」在今日舉辦東、西、南、北、中、德興、福德之七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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