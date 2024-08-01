鬼月到！平安符「少1步驟」無效　拜好兄弟供品、方位有4禁忌

▲隨身攜帶的平安符或護身符可經常至正廟或大廟過爐加持。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／整理報導

今年8月3日晚間11時為農曆七月「鬼門開」，傳統上有許多習俗與禁忌，身為霞海城隍廟第7代子孫的486先生特別提醒，鬼月期間更要避免從事危險活動、遠離陌生水域；另外，在保平安和祭拜好兄弟上也有眉角要注意。寧可信其有，不可信其無，民眾不妨參考看看。

# 避免前往陌生水域

[廣告]請繼續往下閱讀...

適逢暑假旅遊旺季，「水上活動」自然引起眾多討論，許多人都有被長輩叮囑「鬼月避免戲水，以免被抓交替」的經驗。486先生表示，出門在外本就要多加小心，從事水上活動要慎選有救生員的合法水域，盡量避免單獨前往陌生地區戲水。

# 平安符需「過爐」加持

不少民眾會去宮廟求平安符或護身符隨身攜帶，一般常見的平安符多為工業大量印刷的紙卡，若未經過道長加持，要拿去「過爐」才有效力。不少人車上會掛平安符，一掛多年沒再去過爐加持，最後也只是一張普通的印刷紙。此外，過爐一定要拿到正廟或香火鼎盛的大廟，千萬不可拿去陰廟。

# 艾草皂可取代淨符

除了平安符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。舊時不少人家裡會準備淨符，若去到外地撞邪或身體不適，可將淨符燒成灰放入水中清洗全身，安定心神同時去除汙穢之氣。但畢竟燒符較危險，現代人多採用方便的艾草皂取代。

# 拜好兄弟供品、方位4禁忌

1. 鬼月以祭拜「好兄弟」為主，供品和紙錢不宜太多，以免被當成「大戶」惹鬼上身。

2. 諧音有「來」的水果不宜作為供品，例如鳳梨、香蕉、水梨等，避免招好兄弟進門。

3. 避免成串的水果，例如葡萄、龍眼、荔枝，避免壞事接踵而來或代表好兄弟成群結隊而來。

4. 注意選在屋外或陽台「朝外拜」，避免好兄弟進門。