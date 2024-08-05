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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱麟洋配是中國人的驕傲　 顏若芳轟翁曉玲：立委墮落成小粉紅

▲國民黨立委翁曉玲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」4日擊敗中國，為台灣拿下本屆首面金牌，但國民黨立委翁曉玲卻在微博稱他們是中國人的驕傲。對此，台北市議員顏若芳今（5日）表示，翁曉玲就是典型包牌仔，兩邊都想討好，被揭穿後還狡辯，被痛罵是活該。她認為，台灣人努力提升國際能見度，在政治夾縫中求生，但翁卻拿台灣的薪水，扯自己人後腿，堂堂立委自甘墮落成小粉紅。

顏若芳於臉書表示，翁曉玲就是典型的包牌仔，連在網路發文都有AB稿。翁曉玲在臉書表示，麟洋配是「台灣之光」，結果在微信就變成了「中國人的驕傲」，可見臉書貼文是有小編幫忙潤飾過，但在微信上的，才是她真實想法。但兩邊都想討好，被揭穿後還狡辯，結果被痛罵真是活該。

▼翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）

▲翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）

顏若芳認為，台灣人在奧運賽事上頻頻被中國吃豆腐、打壓之下，翁曉玲一句話都不吭、連抗議都不抗議就算了，但台灣人在努力提升國際能見度、在政治現實的夾縫中求生、在賽場上拚榮耀的時候，翁曉玲卻拿台灣的薪水，扯自己人的後腿。

最後，顏若芳強調，而且在麟洋配奪金後，微博上隨即湧出一堆恭喜「中國台灣」的小粉紅，翁曉玲根本就是跟小粉紅同個鼻孔出氣，堂堂台灣立委自甘墮落成小粉紅，實在可笑！

▼台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

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