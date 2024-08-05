稱麟洋配是中國人的驕傲　 顏若芳轟翁曉玲：立委墮落成小粉紅

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」4日擊敗中國，為台灣拿下本屆首面金牌，但國民黨立委翁曉玲卻在微博稱他們是中國人的驕傲。對此，台北市議員顏若芳今（5日）表示，翁曉玲就是典型包牌仔，兩邊都想討好，被揭穿後還狡辯，被痛罵是活該。她認為，台灣人努力提升國際能見度，在政治夾縫中求生，但翁卻拿台灣的薪水，扯自己人後腿，堂堂立委自甘墮落成小粉紅。



顏若芳於臉書表示，翁曉玲就是典型的包牌仔，連在網路發文都有AB稿。翁曉玲在臉書表示，麟洋配是「台灣之光」，結果在微信就變成了「中國人的驕傲」，可見臉書貼文是有小編幫忙潤飾過，但在微信上的，才是她真實想法。但兩邊都想討好，被揭穿後還狡辯，結果被痛罵真是活該。

▼翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）

顏若芳認為，台灣人在奧運賽事上頻頻被中國吃豆腐、打壓之下，翁曉玲一句話都不吭、連抗議都不抗議就算了，但台灣人在努力提升國際能見度、在政治現實的夾縫中求生、在賽場上拚榮耀的時候，翁曉玲卻拿台灣的薪水，扯自己人的後腿。

最後，顏若芳強調，而且在麟洋配奪金後，微博上隨即湧出一堆恭喜「中國台灣」的小粉紅，翁曉玲根本就是跟小粉紅同個鼻孔出氣，堂堂台灣立委自甘墮落成小粉紅，實在可笑！

▼台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）