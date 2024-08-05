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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

很堅持！稱麟洋配是中國人驕傲遭轟　翁曉玲再喊：都是炎黃子孫

▲國民黨立委翁曉玲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

我國羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟昨擊敗中國組合，達成奧運金牌連霸的壯舉後，國民黨立委翁曉玲卻在微信發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引爆爭議。翁曉玲今（5日）下午於臉書發文再強調，「不管誰贏，都是炎黃子孫、兩岸中國人的驕傲。」而對於自己在微信的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾。

「麟洋配」昨奪金的第一時間，翁曉玲在微信發文稱，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引發外界批評「中國立委」。然而翁曉玲在臉書的發文內容則是，「同心同德、貫徹始終，才能齊力得金！李洋、王齊麟，台灣之光！」

面對輿論一片撻伐，翁曉玲傍晚於臉書發文表示，昨晚全台民眾無不關注四年一次的奧運羽球男雙比賽，自己與大家一樣，為「麟洋配」吶喊加油，希望「麟洋配」能夠衛冕金牌，替我們中華隊，贏得本屆奧運的第一面金牌。

「看到在世界舞台上，已經連續兩屆奧運賽的男子羽球雙打，都是我們炎黃子孫、兩岸同胞在精彩對賽，感到無比光榮，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲。」翁曉玲還解釋稱，遺憾的是，據媒體報導，中國央視因為某些因素，特意不轉播這場世紀之戰，讓中國的球迷朋友錯失觀賞這場精彩比賽的機會，因此，「我想我大陸的好朋友們也會很關心這場比賽，所以才在微信貼文公佈了比賽結果。」「 當中華隊獲勝的第一時間，我在微信發了一則圖片貼文，狂賀『麟洋配』奪金，並說是中國人的驕傲。」

翁曉玲表示，其實自己還有發第二則影片貼文，是唱國旗歌的那一段，看到頒獎的那一刻，現場響起了我們的國旗歌，轉播畫面裡，全場齊聲高唱國旗歌，當下，她自己的內心是非常感動的，所以也上傳了齊唱國旗歌的這個影片到微信上。她所有的貼文和影片都有同步發在臉書、LINE和微信上，貼文文字略有不同，臉書和LINE上面並寫道國旗歌的歌詞，「同心同德、貫徹始終，才能齊力得金！」 

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