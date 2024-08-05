　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東戰鼓響！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

▲▼ 黎巴嫩貝魯特拉菲克-哈里里國際機場湧現人潮。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩貝魯特拉菲克-哈里里國際機場湧現人潮。（圖／路透）

文／中央社

隨著航空公司相繼取消航班，加上各界愈來愈擔心以色列和黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭，部分旅客被迫縮短暑假，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）機場今天出現排隊人龍。

遊客斯費（Joelle Sfeir）在貝魯特機場擁擠的出境大廳接受法新社訪問時說，「我不想離開，我想在黎巴嫩度過整個夏天，然後再回法國工作。」

她說，「但我的航班被取消了，我今天被迫再訂一張機票。我縮短了行程，以便能找到可搭乘的航班。」

自巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲，引發加薩戰爭以來，獲伊朗撐腰的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以色列軍隊交火，以支持盟友哈瑪斯。

就在以色列對貝魯特發動攻擊，擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）數小時後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，伊朗和真主黨等德黑蘭支持的武裝組織矢言進行報復，導致中東地區緊張局勢急劇升溫。

德國漢莎航空（Lufthansa）和法國航空（Air France）等多家航空公司已延後或暫時停飛前往黎巴嫩的航班，各國近幾天也緊急呼籲外國公民離開黎巴嫩。

法國今天也警告中東局勢「高度不穩定」，敦促法國公民儘快離開，而美國駐黎巴嫩大使館昨天也呼籲美國公民「只要取得任何機票」就離境。

各國大使館也一再敦促其公民在商業航班仍在運作的情況下離開黎巴嫩。

在出境大廳，可以看見一群群旅客坐在金屬椅子上，孩子則靠在父母身上休息，有些旅客一邊盯著成堆的行李，一邊查看螢幕上飛往伊斯坦堡、安曼和開羅等地的航班資訊。

對於許多在國外工作或就學，並經常利用暑假回國探親的黎巴嫩人來說，緊張局勢和航班取消導致他們的旅行計畫陷入混亂。

在貝魯特附近經營旅行社的穆卡澤爾（Gretta Moukarzel）說，她「接到很多客人的電話，他們想要離境，擔心會被困在黎巴嫩」。

她透過電話告訴法新社，由於航班取消數量和旅客需求不斷增加，要找到機位愈來愈困難，特別是對於歐洲國家。

此外，報到櫃檯和安檢處都排起長長的人龍。

22歲的哈金（Sirine Hakim）說，她回黎巴嫩探親已近3周，而在國外工作的她不得不離開。她說，「我本應該昨天出發，但我的航班延後了。」

在入境大廳的等候區附近，夏季通常人潮洶湧，但現在只有少數人在這邊等著接機。

黎巴嫩也在今天紀念貝魯特港口爆炸4週年，2020年8月4日這場大爆炸造成逾220人死亡、至少6500人受傷，首都大片地區被毀，但迄今仍然沒有任何人為這場史上最大的非核爆炸之一負起責任。（譯者：劉文瑜／核稿：陳昱婷）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

「戴眼鏡跨欄」衝出小組第一！　中國20歲書生跑者爆紅

中東戰鼓響！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

賀錦麗副手最快明出爐！3人接受面試「他最有力」　賓州將合體亮相

孟加拉學生團體示威300死！　當局下令「無限期宵禁」

打破世界紀錄又奪金　荷蘭短跑正妹「一開口」網驚呆：米老鼠？

自稱蟒蛇專家！25歲女獨自餵藥　被寵物蛇「纏頸」活活勒死

曬人魚線爆紅！鮮肉泳將怨選手村太爛　「乾脆睡公園」畫面瘋傳

家庭旅遊變調！釣魚落水「秒被鱷魚拖走」　妻小驚恐目睹　

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

「戴眼鏡跨欄」衝出小組第一！　中國20歲書生跑者爆紅

中東戰鼓響！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

賀錦麗副手最快明出爐！3人接受面試「他最有力」　賓州將合體亮相

孟加拉學生團體示威300死！　當局下令「無限期宵禁」

打破世界紀錄又奪金　荷蘭短跑正妹「一開口」網驚呆：米老鼠？

自稱蟒蛇專家！25歲女獨自餵藥　被寵物蛇「纏頸」活活勒死

曬人魚線爆紅！鮮肉泳將怨選手村太爛　「乾脆睡公園」畫面瘋傳

家庭旅遊變調！釣魚落水「秒被鱷魚拖走」　妻小驚恐目睹　

台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」　有3隻出現台南北門區農田

外資賣超台股699億史上第7大　520以來5度擠進前十

王齊麟來自書香世家　從罰寫《論語》到奧運金牌獨特成長歷程

《我的意外室友》結局噴淚！楊麗音失智失聯　姚淳耀、嚴正嵐急壞

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

林郁婷陷性別爭議　國際拳總今晚開記者會

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

爆紅泳將怨選手村太爛　睡公園畫面瘋傳

韓22歲選手沒得獎「痛失免兵役」爆哭

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

羽球金牌戰中國盯梢　台球迷創意「挺麟洋」

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

中國奪金陷禁藥疑雲　英國「蛙王」開轟

荷蘭女選手一開口全網驚呆：米老鼠？

曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭跳高女神奪金

力挺林郁婷　國際奧會：國際拳總檢驗不合理

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

澳洲女將摘4金　被質疑「美甲」作弊

自稱蟒蛇專家！25歲女被寵物蛇勒死

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基宣布取得「首批F-16」

澤倫斯基宣布取得「首批F-16」

烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。但他同時指出，為擊退俄羅斯部隊，基輔還需要更多。

烏軍擊沉「俄軍攻擊潛艦」摧毀4套防空系統

烏軍擊沉「俄軍攻擊潛艦」摧毀4套防空系統

英政府呼籲公民立即離開黎巴嫩

英政府呼籲公民立即離開黎巴嫩

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

關鍵字：

黎巴嫩貝魯特機場航班緊張局勢國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面