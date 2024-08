澤倫斯基宣布取得「首批F-16」　提出需求已逾2年

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示,烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。(圖/路透)



文/中央社基輔4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基4日表示,烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。但他同時指出,為擊退俄羅斯部隊,基輔還需要更多。

法新社報導,基輔對西方夥伴開出包羅萬象軍事硬體清單,F-16一直被視為其中最有價值的軍援,烏克蘭已提出這項需求超過兩年。

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo