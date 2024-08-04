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以黎戰火升溫　英國政府呼籲公民立即離開黎巴嫩

▲▼ 以色列空襲擊斃黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。（圖／路透）

▲以色列空襲擊斃黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。（圖／路透）

文／中央社黎巴嫩3日綜合外電報導

由於擔心以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間爆發全面戰爭及中東地區衝突擴大，英國政府今天呼籲在黎巴嫩的英國公民立即離境。

法新社報導，英國外交部在聲明中表示，「在仍有商業選擇的情況下」，英國國民應該立即離開這個中東國家。

英國外交大臣拉米（David Lammy）表示：「緊張情勢升高，局勢有可能迅速惡化。儘管我們正日以繼夜加強我們在黎巴嫩的領事服務工作，但我向當地英國國民傳達的訊息很明確，就是即刻離境。」

英國外交部表示，正透過在該地區部署「邊境部隊、領事官員和軍事人員」來「加強」對英國人的支援。

英國外交部說，官員將為使館工作人員提供「額外支援」，而軍事人員將為使館提供「幫助英國國民的行動支援」。

聲明還說：「RFA卡迪根灣號（RFA Cardigan Bay）登陸艦和鄧肯號（HMS Duncan）驅逐艦已經在地中海東部，為有人道需求的盟友提供支援，英國皇家空軍也讓運輸直升機隨時待命。」

▲▼以色列攔截從黎巴嫩發動的導彈攻擊。（圖／路透社）

▲以色列攔截從黎巴嫩發動的導彈攻擊。（圖／路透社）

「由於事件在幾無預警的情況下升級，包括道路等離開黎巴嫩的出口路線可能受到影響、限制或關閉，在仍有商業選擇的時候，相關單位將繼續呼籲英國國民離境。」

法國方面，法荷航空集團（Air France-KLM）表示，由於對貝魯特有「安全」擔憂，法國航空（Air France）和廉航法國泛航（Transavia France）至少在6日之前將暫時停飛貝魯特的航班。

7月28日有火箭彈從黎巴嫩發射到以色列，造成以色列吞併的戈蘭高地（Golan Heights）12人死亡，以色列誓言要報復後，這兩家法國航空公司隔天先停飛了前往貝魯特的航班。

法荷航空集團發言人今天表示：「是否恢復航線將取決於對實際情況重新評估的結果。」他補充說，已訂位的乘客可以免費改票，飛往特拉維夫的航班將照常運作。

 

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