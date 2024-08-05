風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

▲今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假就是要追風箏！這週末邀請來南部七股鹽山，享受一場充滿風箏與歡樂的盛會！今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。

第一週8/10和8/11搭配台南七股海鮮節，以「空中海鮮節」為主題，施放各式海鮮風箏，展現獨特的海洋風箏秀；第二週的8/17和8/18則以「鹽山動物園」為主題，展示各種動物造型風箏，讓七股鹽山的天空變得更加繽紛多彩。今年還首次加入2層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏，提醒大家在炎炎夏日多補充水分。

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台鹽公司表示，這場盛會由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦，藉由這場大型活動帶來更多視覺饗宴，不僅豐富了暑假的娛樂內容，也提升了七股鹽山作為觀光景點的魅力，歡迎民眾來七股鹽山同樂。展演場地以獨特的七股鹽山背景，結合風箏藝術，讓民眾不僅能欣賞到超過15米長的海豚、鯨魚、烏賊、章魚等大型風箏在園區內飄舞，還能感受到海洋的壯麗與風箏藝術的結合。景象壯觀，不論是風箏愛好者還是熱愛拍照的朋友們，都不可錯過這場盛會。除了令人目不暇給的空中風箏表演外，地面上還有風動地景風箏，五彩繽紛的海洋風地景隨風舞動，營造出夢幻般的景象，讓民眾沉浸在風箏的繽紛世界中，每個角落都是拍照的絕佳背景。

來到七股鹽山絕對要挑戰攀登高達6公尺的巨大鹽山！在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園區內設有「好管鹹事的日子展覽」、「碘鹽知識展覽」、「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，透過各展區了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識，值得體驗走訪。另外雲嘉南管理處也預計於8月10日至10月13日辦理「2024台灣鹽生活節-鹽文化藝術嘉年華」，活動內容包含特色鹽雕作品、鹽雕DIY手作體驗以及相關鹽文化教育展區，邀請民眾一同共襄盛舉來體驗雲嘉南濱海鹽業知性之美。

在七股鹽山攝影完美照片後，別忘了參加「打卡送鹹冰棒」活動，每天下午2點開始限量送出，每日僅限100名，送完為止！活動期間，七股鹽山推出保養品及保健品限定組合，超殺優惠一定要把握。現場還有「鮮選我塩麴」及「鮮選我頂級黑豆厚醬油」的試吃活動，搭配嚐鮮組合價，讓民眾好吃又好買的滿手好康而歸。此外，一定要享用七股鹽山限定的「鹽滷豆花」和「鹹冰棒」，以及體驗特有的「石板天日曬鹽」、「龍骨水車」和「鹽工茶冰沙」DIY 活動，好吃又好玩，這個暑假邀請大家到七股鹽山參加這場獨特的美食饗宴和風箏盛會！