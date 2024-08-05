　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

▲今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假就是要追風箏！這週末邀請來南部七股鹽山，享受一場充滿風箏與歡樂的盛會！今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。

第一週8/10和8/11搭配台南七股海鮮節，以「空中海鮮節」為主題，施放各式海鮮風箏，展現獨特的海洋風箏秀；第二週的8/17和8/18則以「鹽山動物園」為主題，展示各種動物造型風箏，讓七股鹽山的天空變得更加繽紛多彩。今年還首次加入2層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏，提醒大家在炎炎夏日多補充水分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台鹽公司表示，這場盛會由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦，藉由這場大型活動帶來更多視覺饗宴，不僅豐富了暑假的娛樂內容，也提升了七股鹽山作為觀光景點的魅力，歡迎民眾來七股鹽山同樂。展演場地以獨特的七股鹽山背景，結合風箏藝術，讓民眾不僅能欣賞到超過15米長的海豚、鯨魚、烏賊、章魚等大型風箏在園區內飄舞，還能感受到海洋的壯麗與風箏藝術的結合。景象壯觀，不論是風箏愛好者還是熱愛拍照的朋友們，都不可錯過這場盛會。除了令人目不暇給的空中風箏表演外，地面上還有風動地景風箏，五彩繽紛的海洋風地景隨風舞動，營造出夢幻般的景象，讓民眾沉浸在風箏的繽紛世界中，每個角落都是拍照的絕佳背景。

來到七股鹽山絕對要挑戰攀登高達6公尺的巨大鹽山！在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園區內設有「好管鹹事的日子展覽」、「碘鹽知識展覽」、「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，透過各展區了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識，值得體驗走訪。另外雲嘉南管理處也預計於8月10日至10月13日辦理「2024台灣鹽生活節-鹽文化藝術嘉年華」，活動內容包含特色鹽雕作品、鹽雕DIY手作體驗以及相關鹽文化教育展區，邀請民眾一同共襄盛舉來體驗雲嘉南濱海鹽業知性之美。

▲今年七股鹽山「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，延續去年熱潮，加碼連續舉辦兩週活動，分別帶來兩種各具特色的主題展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在七股鹽山攝影完美照片後，別忘了參加「打卡送鹹冰棒」活動，每天下午2點開始限量送出，每日僅限100名，送完為止！活動期間，七股鹽山推出保養品及保健品限定組合，超殺優惠一定要把握。現場還有「鮮選我塩麴」及「鮮選我頂級黑豆厚醬油」的試吃活動，搭配嚐鮮組合價，讓民眾好吃又好買的滿手好康而歸。此外，一定要享用七股鹽山限定的「鹽滷豆花」和「鹹冰棒」，以及體驗特有的「石板天日曬鹽」、「龍骨水車」和「鹽工茶冰沙」DIY 活動，好吃又好玩，這個暑假邀請大家到七股鹽山參加這場獨特的美食饗宴和風箏盛會！

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

Threads上「被麟洋配洗版」　王齊麟又海巡！速回7字

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」！留言炸鍋了：臉皮超厚

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

一聽台灣贏了！中國媽媽秒嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很大愛

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

Threads上「被麟洋配洗版」　王齊麟又海巡！速回7字

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」！留言炸鍋了：臉皮超厚

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

一聽台灣贏了！中國媽媽秒嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

風吹七Go「七股鹽山風箏嘉年華」 8月10、11及17-18 箏鮮登場！

李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很大愛

《我的意外室友》結局噴淚！楊麗音失智失聯　姚淳耀、嚴正嵐急壞

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／師徒檔莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　雙打丟掉第1局

少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

麟洋奪金！他驚算「獎金可拿1.83億」　網喊值得

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

「麟洋配」羽球金牌戰　全台1400超商免費看

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

麟洋配金牌戰「拍到帥氣眼鏡哥」　身分曝

戴資穎告別　他悲台灣羽球大時代結束

麟洋配奪金　北車千人瞬間歡呼震天

李洋退役後盼助羽球發展　教育部圓夢：將擔任國立體大副教授

今起雨區擴大　下最多地區曝

陳念琴IG遭烏茲別克網友「洗版罵GAY」

台灣選手「1特質」全場讚爆：這就是家教

更多熱門

相關新聞

快訊／台南七股魚塭傳出溺水搶救送醫不治

快訊／台南七股魚塭傳出溺水搶救送醫不治

台南市七股區篤加國小在往青鯤鯓方向大約1公里一處魚塭，29日下午2時49分許傳出有人溺水，台南市消防局119勤務中心據報，出動七股消防分隊6車13人1艇前往搶救。

台南市校園廁所好美！注入美學設計及性別友善

台南市校園廁所好美！注入美學設計及性別友善

台南七股海鮮節親子開心體驗挖文蛤

台南七股海鮮節親子開心體驗挖文蛤

27歲女七股九龍橋落水　民眾拉她上膠筏

27歲女七股九龍橋落水　民眾拉她上膠筏

台漢文化體育嘉年華　黃志雄：可促進兩岸青年相互理解

台漢文化體育嘉年華　黃志雄：可促進兩岸青年相互理解

關鍵字：

風吹七股鹽山風箏嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面