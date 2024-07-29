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台南市校園廁所好美！　黑琵、鹽山、洋香瓜與大樹注入美學設計及性別友善

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

校園廁所大改造！台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所，獲得師生、家長及民眾的高度讚賞。

近期再獲教育部補助18校63間校園老舊廁所整建經費5132萬元，黃偉哲市長上任至今已投入4億6901萬元，改善699間廁所。

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市已將整建學校廁所列為重要政策，致力打造友善、人性化、在地特色的優質校園廁所，提升安全衛生的如廁品質，完工後師生及家長反應極佳。台南市也將積極配合中央政策，預計於2024年底前再設置 84校性別友善廁所。

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，廁所文化是美感教育的一環，不僅美化校園，更能營造舒適的校園整體環境，改造後的廁所融入在地特色和設計巧思，通風明亮、易於清潔，改善了難聞氣味，給人居家溫馨的感受；目前已完成修建的廁所效果顯著，不再令人望而卻步。

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭局長進一步表示，近期完成修建的廁所都強調結合在地的文化、生態或產業發展，並強化性別友善的觀念。例如七股國小設計「黑琵Time」logo，結合黑面琵鷺造型與鹽業象徵，旋轉展示蚵與潟湖的景象。大文國小以「鹽山、綠能、洋香瓜」為設計理念，白晰的鹽山造型嵌在天花板上，搭配光電馬賽克拼貼地板和洋香瓜色彩，創造光影與色彩之美。南梓實小以學校發展願景的雙語大樹意象，特別考量不同發展階段建置可收納坐椅，透過採光、色調和安全利便的設計，營造和諧的空間美學。

▲台南市自2019年至2023年累計投入4億1769萬元，整修20年以上國中小老舊廁所，成功解構改造165校共636間校園廁所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，近期完成修建的廁所也融入性別友善的設計理念，例如七股國小透過設計，表達「我們很像，但我們不一樣」，以馬賽克拼貼增強識別度；大文國小強化防偷窺設計，讓學生使用上更安心；南梓國小環境佈置落實性別平等理念，洗手台上方牆面展示學生畫作，讓廁所如同藝廊，注入優雅美學。學校廁所整修改造的歷程及設計理念，也適時融入相關課程活動，讓師生實踐廁所文化和美感教育，提升國民文化水準，將持續建置友善舒適的如廁環境。

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