台漢文化體育嘉年華　黃志雄：可促進兩岸青年相互理解

▲2024年「樂活兩岸—漢台文化體育嘉年華」開幕式。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／武漢報導

2024年「樂活兩岸—漢台文化體育嘉年華」開幕式12日在江漢大學體育館舉行。台灣2004年雅典奧運會跆拳道銀牌得主、新北市體育總會名譽理事長黃志雄第一次到武漢參與嘉年華交流活動，並且表示，嘉年華會很有意義，透過體育文化交流，可促進兩岸青年相互理解。

▲台灣與武漢舉行多項賽事。（圖／記者任以芳攝）

該活動相關專項體育交流賽事已持續兩個多月。主體活動將在7月11日至18日展開，台灣高校體育團體、職業俱樂部、青少年體育運動隊伍以及文體行業嘉賓等461人參與，涉及棒球、冰球、籃球、排球、足球、乒乓球、擊劍、傳統武術等多元化體育交流項目13項。

2024年「樂活兩岸—漢台文化體育嘉年華」開幕式，由湖北江漢大學校長景新華代表主辦方致歡迎詞，表達學校將與省市有關部門共同努力，攜手兩岸青年一起為兩岸文化體育交流作出貢獻。

中國國民黨中常委王伯綸致辭表示，體育是超越地界的橋梁，文化是聯接心靈的紐帶，通過此次系列活動，增強兩岸青年交流與溝通。

▲ 新北市體育總會名譽理事長黃志雄 。（圖／主辦單位提供）

本屆活動最大亮點也邀請2004年雅典奧運會跆拳道銀牌得主、新北市體育總會名譽理事長黃志雄首次到武漢參與嘉年華交流活動，他表示，「透過體育、文化的交流，可促進兩岸年輕人彼此的瞭解，是一次非常有意義的嘉年華」。



開幕式現場有精采文藝表演，包括傳統武術展示和悠揚的鋼琴演奏，以及江漢大學學生充滿活力的創意舞龍節目。開幕式結束後，江大女足與台灣民眾混合組隊，進行足球友誼賽。

▲台灣武少林協會榮譽理事陳文挺。（圖／主辦單位提供）

作為兩岸傳統武術文化交流的發起人，台灣武少林協會榮譽理事陳文挺邀請台灣武術團體到武漢參與本次交流活動。他希望通過這種研討形式，兩岸武術界能夠有更深入地交流，台灣朋友也能多到武漢體驗這裡的人文風情。

台灣中華成人游泳協會帶隊的方陣也受到關注，該協會秘書長陳保雄介紹，本次共有60多名成員參與嘉年華系列活動中的暢遊長江活動，大部分年齡接近花甲之年。為了能在江城參與渡江這項傳統體育項目，已做好充足準備。

湖北省人民政府台灣事務辦公室為肯定江漢大學在對台交流中的積極貢獻，授予其「湖北省對台交流基地」牌匾。

▼授牌儀式。（圖／主辦單位提供）