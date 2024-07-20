台南七股海鮮節親子開心體驗挖文蛤　黃偉哲邀民眾來台南玩樂暑一夏

▲「2024台南七股海鮮節--觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」20日辦理第3梯次活動，吸引近3000人共襄盛舉，市長黃偉哲也特別至六孔碼頭與現場民眾互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南七股海鮮節--觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」20日辦理第3梯次活動，吸引近3000人共襄盛舉，市長黃偉哲也特別至六孔碼頭與現場民眾互動，並邀請大家順道參加晚上於將軍漁港的將軍吼演唱會及觀賞璀璨的煙火秀。





黃偉哲表示，很高興現場隨處可見開心的臉孔，歡迎大家保握暑假到台南玩耍，市府幫體驗的民眾投保遊客意外險，讓民眾除了玩得開心安全也有保障。此外，他貼心提醒參與民眾多加注意防曬及補充水分，也邀請7/20-7/21兩天挖完文蛤的好朋友，順道來將軍漁港參加晚上的將軍吼演唱會及觀賞璀璨的煙火秀。





現場的遊客除不少台南當地的居民外，還有許多從台中、雲林、高雄等地慕名來參加，還有一些更是參加過好幾次體驗活動的老手，體驗夏日玩水的樂趣外，更是帶了滿滿好幾桶文蛤回家，完全展示摸「蛤仔」兼洗褲的場景。





觀光旅遊局長林國華表示，今年首次和ibon合作推出便利的購票系統，讓民眾購買入場票券，也吸引了更多來自不同縣市的遊客前來參與體驗。此外，與總舖師合作推出的「七股七寶宴」，將於8月24日於七股鹽山席開120桌，7月30日(星期二)上午9時開放訂桌(每人限訂1桌)，今年訂桌方式跟摸文蛤體驗一樣透過ibon網站或機台購票，每桌回饋價只要5500元，更詳細資訊將於下周公告，歡迎有興趣的民眾多加注意。





七股區公所表示，除了挖文蛤體驗活動之外，現場還有「社區農漁特產展售」，結合佳里商圈發展協會及在地社區農漁特產業者共同參與，現場超過20個攤位，歡迎大家踴躍前往採購！獲得好口碑的揪團遊七GO推出5梯次的一日遊，每人優惠價只要850元，目前尚有少數名額，歡迎有興趣的朋友上網報名參加。

觀光觀光局表示，今年是台南400，台南夏季活動不間斷，《台南400》暑假支線任務「南夏時刻」、「透˙南城-城市穿行四百年」城市展(7/5-9/1)、「街道美術館-城市的故事˙從這裡開始」(7/13-8/30)、台南夏日音樂節-將軍吼(7/20-7/21)等各項活動陸續展開，更多精彩內容相關網站查詢。





2024台南七股海鮮節」活動網站 https://seafood.mw.com.tw/

揪團遊七GO https://www.beclass.com/rid=284d8da665bfac36343f

台南旅遊網https://www.twtainan.net/

台南400 https://www.tainan-400.tw/