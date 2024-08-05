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大陸 大陸焦點 特派現場

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

文／中央社

巴黎奧運羽球男雙決賽昨晚登場，台灣黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，衛冕金牌。有中國球迷為麟洋的表現折服，大讚「連霸、厲害」「太精彩」。

李洋、王齊麟4日在巴黎奧運羽球男雙決賽對上大會頭號種子的中國組合梁偉鏗、王昶，首局以21：17搶下，次局被對方以21：18扳平，第3局挺住拉鋸壓力以21：19奪勝，以跨屆12連勝締造奧運男雙史無前例2連霸。

麟洋的表現不僅虜獲台灣民眾的心，也讓中國球迷折服，在中國媒體鋪天蓋地為自家其他比賽贏者喝采的消息中，網上也可見少數為麟洋按讚的貼文。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

其中社群平台微博上發自海南、網名「雕弓天狼love」的網友描述，「8月4日當天由中國內地的梁偉鏗和王昶 （梁王配）對上台灣選手王齊麟和李洋『麟洋配』，成為這次奧運比賽中少數兩岸選手在奧運場上的對決，因此備受兩岸觀眾矚目」「比賽還沒開打前，觀眾席上『中國加油』、『台灣加油』的加油聲互起」。

這篇貼文提到比賽過程高潮迭起，而下方評論有網友放上一顆紅心貼圖稱「衛冕了」，也有人讚「連霸，厲害」，還有人評以「榮耀之戰」「精彩、太精彩了，現場氣氛爆」。

另在搜狐體育，有文章標題稱「收復『灣灣』失敗，『梁王』組合終因過度的鬆弛付出代價」，內文則提到「這場榮耀之戰在國內竟出現了出乎意料的狀況－國內主流媒體未予以直播，這無疑給這場精彩絕倫的決賽增添了些許遺憾與『不解』，致使無數羽毛球愛好者錯失了親眼見證這一歷史時刻的契機」。

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